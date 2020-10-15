Теперь пусть учат правила: новосибирским белкам сделали пешеходный мост

Пушистые животные перебегали дорогу и нередко попадали под колеса машин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснообске для белок сделали пешеходный мост. Он расположен над оживленной дорогой на высоте 6 метров. Его длина — 13 метров. Его установили между улицей Рабочий поселок, ведущей от супермаркета к рынку, сообщает издание «Новая Сибирь».

Раньше животные с риском для жизни перебегали дорогу. Известно, что в этом году только за сентябрь на том участке дороги погибли четыре белки.

Для белок сделали пешеходный переход. Фото: «Краснообские вести»

Педагог станции юннатов и руководитель проекта Татьяна Попова называет мост экспериментальным. Теперь животных нужно обучить правилам передвижения по пешеходному мосту. В конструкцию будут вноситься коррективы с учетом поведения рыжих пешеходов.

В Новосибирске мост называют единственным в России, хотя в мире переправы для животных не редкость — как правило, люди строят их на оживленных автомагистралях.

Мост для белок спроектировала школьница Диана Чигрина, а монтировать сооружение помогали орнитологи Олег Андрейков и Лев Урусов.

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