Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 12 января 2021 года не радуют: за прошедшие сутки в регионе коронавирусом заболели еще 138 человек. Всего в с начала пандемии COVID-19 заразились 29476 сибиряков.УМЕРЛИ ЕЩЕ 8 ЧЕЛОВЕКЗа последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 8 человек. В оперштабе рассказали, что о них известно: это мужчины в возрасте 48 лет, 60 лет, 65 лет, 78 лет, 79 лет и женщины в возрасте 58 лет, 67 лет и 69 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 1055 человек.ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 6 ДЕТЕЙВ областном опрештабе сообщили, что за последние сутки в Новосибирской области коронавирусом заразились 6 детей. Всего в регионе ковид диагностировали у 1693 маленьких пациентов. С подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом госпитализированы 13 ребятишек.НА «ВЕКТОРЕ» ВЫДЕЛИЛИ БРИТАНСКИЙ ШТАММ КОРОНАВИРУСАВ новосибирском центре «Вектор», где разработали вакцину от COVID-19, выделили британский штамм коронавируса. Александр Чепурнов, ведущего научного сотрудника Института клинической и экспериментальной медицины, объяснил КП-Новосибирск, что это значит, и чем такой штамм грозит россиянам. По его словам, в Россию вирус мог завести человек, который заболел им в Англии или контактировал с больным человеком в другой стране. Эксперт утверждает, что этот штамм вируса более заразный, он биологически сильнее привычного нам штамма. Поэтому он начнет постепенно вытеснять его, что означает, что заразятся им больше людей. Вакцина, по словам Чепурнова, от этого штамма защитить может, но ненадолго, поскольку есть пациенты, которые болеют коронавирусом бессимптомно. И если такой человек, уже зараженный британским штаммом, привьется, то вирусу придется привыкать к новым условиям, адаптироваться. И тогда он может перестать реагировать на вакцину.КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕКоличество заболевших за сутки: 138 человекКоличество пациентов в реанимации: 171 человекМасочный режим: продлен до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.Гостиницы: открыты. Нужно соблюдать дистанцию и коронавирусные меры.Рестораны и бары: открыты до 00:00. Нужно соблюдать дистанцию и противоэпидемиологические меры.Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа «Векторе» выделили британский штамм коронавируса: ученый объяснил, откуда его взяли и чем он грозит РоссииВирусологи опасаются, что скоро этот вариант вируса может перестать реагировать на вакцину (подробнее).