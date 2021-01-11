В понедельник, 11 января, стало известно что за последние сутки от коронавируса умерли еще 8 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.— Это мужчины в возрасте 48 лет, 60 лет, 65 лет, 78 лет, 79 лет и женщины в возрасте 58 лет, 67 лет и 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 055 человек, — говорится в сообщении оперштаба.На данный момент в реанимации находится 171 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ — 23 пациента.С начала вспышки коронавирусом заболели 29476 человек, в том числе 1693 ребенка, выздоровели 25923 пациента.Из-за вспышки коронавируса медики рекомендует новосибирцам в общественных местах быть в защитных масках, обрабатывать руки антисептиком и держать социальную дистанцию. Режим повышенной готовности продлили до конца марта 2021 года.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru