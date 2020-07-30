2020-07-30T17:22:54+03:00
Дом. Семья

Гороскоп на сентябрь, октябрь и ноябрь 2020 года: кому повезет этой осенью

Новосибирский астролог составила гороскоп на сентябрь, октябрь и ноябрь 2020 года
Никита МАНЬКО
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Осень для многих будет непростой.Осень для многих будет непростой.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Новосибирский астролог Елена Альмах составила гороскоп на сентябрь, октябрь и ноябрь 2020 года. Разбираемся, какой будет наступающая осень.

ЧТО БУДЕТ С КОРОНАВИРУСОМ В НОВОСИБИРСКЕ?

Астролог Елена Альмах уверена — ситуация с COVID-19 улучшается.

— К осени ситуация стабилизируется и будет спад заболеваемости. В ноябре возможны единичные вспышки заражений COVID-19 на отдельных предприятиях, организациях или в поселках, — сообщила Елена Альмах.

ТРУДНЕЕ ВСЕГО БУДЕТ САМОЗАНЯТЫМ

Власти региона помогают предпринимателям в период пандемии, с апреля по май было выдано более 1,9 млрд рублей на сохранение рабочих мест. А вот финансовое положение самозанятых ухудшится, уверена астролог.

— С сентября начнется подъем и реорганизация торговли и бизнеса, особенно удачным процесс будет там, где сплоченный коллектив и активное участие принимают женщины. Труднее будет самозанятым, — говорит Елена Альмах.

ПОВЕЗЕТ ВОДОЛЕЯМ, А РЫБАМ НУЖНО СЛЕДИТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Овен — сил будет достаточно, иммунитет в норме, но «прицел сбит»… Определитесь уже наконец-то, что для вас важно и нужно, пересмотрите подходы к решению задач — время требует перемен!

Телец — не торопитесь восстанавливать старое, не бойтесь терять — уйдет отжившее, бесперспективное. Упрямство некоторых представителей вашего знака может стать серьезным препятствием в достижении гармонии в личной жизни и на работе.

Близнецы — время пожинать плоды того, что вы делали летом. Если веселились, не соблюдая режим самоизоляции, не обижайтесь.

Рак — траты многих представителей знака будут не меньше, если не больше доходов. Уходить деньги могут, в основном, на семейные нужды или на учебу.

Лев — самым сложным будет ноябрь, обратите внимание на иммунитет, старайтесь меньше находиться в общественных местах, носите маску.

Дева — с 14 октября по 4 ноября не начинайте новых дел, и вообще лучше посидите дома, поработайте онлайн.

Весы — все упреки легко погасить своим вниманием и теплотой. Только так вы сможете сохранить отношения, которыми так дорожите. Берегите своих любимых!

Скорпион — этот период отнюдь не будет проходить в тишине и покое. Не забывайте ценить и то, что у вас уже есть.

Стрелец — осень не предвещает крутых виражей, хотя обещает быть насыщенной и даже суматошной, запомнится множеством новых встреч и знакомств.

Козерог — держитесь! В 2021 году будет значительно легче. А пока — только обязательные мероприятия, никаких инициатив!

Водолей — может появиться реальная возможность улучшить свое положение, причем значительно. Постарайтесь не упустить свой шанс, давая волю сомнениям.

Рыбы — следите за своим питанием. Больше общайтесь с природой. Не забывайте, что все болезни от нервов и дурных мыслей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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