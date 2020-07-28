«Если летает и чихает…»: ученые объявили проверку российских летучих мышей на коронавирус

Пока вирусологи испытывают вакцину от коронавируса на людях, зоологи взялись за мышей. Тех самых — летучих, которых теперь, как чумы (ну буквально же как чумы), боится вся планета.

Припомнив крылатым зверушкам начало мировой пандемии, ученые намерены отловить 300 мышей на территории от Забайкалья до Западной Сибири. И проверить их на COVID-19. Такая задачка даже сказочному Айболиту не доставалась.

Ученые объясняют, что мышей будут проверять ради нас — людей. Мы ведь уже в курсе, что эти «птички» способны наградить коронавирусом. Вот эксперты и хотят оценить уровень опасности. На мышиную охоту отправятся сотрудники Института систематики и экологии животных СО РАН, Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), Томского госуниверситета.

Ученые советуют избегать лишних контактов с летучими мышами. Фото: Александр ЖИГАЛИН.

— По внешнему виду определить, что мышь болеет именно коронавирусом, невозможно. Но мы будем вылавливать мышей с любыми признаками инфекции. Это легко определить — они истощены, на них много вшей, у них самих минимальная активность. Затем у мышей будем брать анализ и смотреть, есть ли у них COVID-19 или другие вирусы, — объяснил КП-Новосибирск сотрудник ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов.

Кстати, эти серые малявки, оказывается, и чихают, и кашляют. Прям как люди. Так что у экспертов будет и такая примета притаившихся в кустах пациентов.

Ученые будут отлавливать их до Нового года. При этом обещают обходить стороной краснокнижные виды — с ними иметь дело не положено. У ошеломленных серых пациентов из пасти будут брать мазок. Эти мазки и отправят на анализ.

— Они будут транспортироваться в лабораторию в специальных сосудах с жидким азотом. Такие меры безопасности будут предприняты потому, что эти мыши могут являться носителями не только коронавируса, но и еще 120 опасных болезней, — говорит Шестопалов.

Новосибирские ученые совершат пять экспедиций в поисках летучих мышей. Будут выбирать тех, у которых есть признаки вируса. Фото: Александр ЖИГАЛИН.

Российский фонд фундаментальных исследований выделил на коронавирусную диагностику ночных зверушек 3 миллиона рублей. Аналогичные исследования уже проводят ученые из Китая. Новосибирск подхватил идею, тем более что жители нет-нет да и встречаются с летучей мышью.

Если выяснится, что зараженные особи вьются рядом с городом или селом, придется массово выдворять «эпидемию с крылышками». А пока братья наши меньшие не проверены на недуг, ученые советуют не связываться с ними. Да и в принципе не стоит вступать в близкий контакт с летучими мышами. У них ведь и кроме «короны» полно болезней.

— Это как с клещами. Если по вам ползает клещ, то это же не значит, что в нем есть вирус энцефалита. Но мы предупреждены о вирусе и соблюдаем меры предосторожности, — рассуждает Александр Шестопалов.

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