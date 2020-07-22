2020-07-22T12:00:44+03:00
Происшествия

По всей Новосибирской области введен режим ЧС из-за засухи: аномальная жара нанесла полмиллиарда ущерба

Юристы объяснили, сможет ли режим ЧС помочь фермерам получить отсрочку по оплате кредитов в банках
Ева ЛЮТОВА
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Аномальная жара отразилась на урожае в Новосибирской области.Аномальная жара отразилась на урожае в Новосибирской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новосибирские фермеры в этом году отбивают напасть за напастью: сначала посевную мог сорвать коронавирус, а потом в дело вмешалась погода. Аномально жаркие весна и лето привели к засухе в районах. «Сгорели» почти 200 тысяч гектаров посевов.

— Не припомним такой погоды. Даже ягоды на кустах нет — солнце все высушило, — говорят фермеры Краснозерского района.

Наиболее сильно пострадали районы на юге и юго-западе области: в Кулундинской и Барабинской зонах. Власти сначала там были вынуждены ввести режим ЧС. А сегодня губернатор сделал заявление, что такой режим вводится по всей Новосибирской области.

— Сегодня в области введен режим ЧС из-за погодных условий. Засуха. Сложная ситуация с кормами, — сказал Андрей Травников.

В министрестве сельского хозяйства подсчитывают убытки:

— По предварительной оценке, прямой ущерб от гибели и повреждения посевов сельскохозяйственных культур составит в целом по области порядка 500 миллионов рублей, — говорит министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

При этом надо понимать, что солнце ударило не только по зерновой отрасли — в сельском хозяйстве все взаимосвязано, поэтому могут пострадать и животные: если аграрии не смогут заготовить корм, то скот нечем будет кормить зимой.

— Где мы возьмем сено? — переживают фермеры. Многие надеются, что раз официально в области введена чрезвычайная ситуация, то банки пойдут ипм на уступки — дадут отсрочки по кредитам, чтобы за долги не пришлось продавать имущество. Мы спросили у юриста — поможет ли режим ЧС отсрочить платежи по кредитам?

— Согласно закону чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей, — объясняет юрист Марина Пьянкова. — В каждом случае необходимо изучать условия конкретного кредитного договора, потому что от них зависит способ взаимодействия аграриев и банков. Нельзя говорить, что при режиме ЧС должнику автоматически прощаются все долги. Также в Новосибирской области пока не предусмотрена субсидия на такой случай. Мое мнение: фермерам могут помочь проведение переговоров между министерством сельского хозяйства Новосибирской области, банками и представителями аграрного сектора с целью заключения соглашения об отсрочках платежей по кредитам, а также принятие мер по субсидированию пострадавшей отрасли.

А КАК У НИХ?

От солнца страдают Сибирь и Урал

Засуха — проблема не только Новосибирской области. Аграрии Алтайского края тоже бьют тревогу: посевы полностью погибли в 23 районах, выгорело 90 тысяч гектаров. Почти на всей территории региона (в 59 муниципальных районах, а также в Барнауле и Славгороде) из-за небывалой засухи введен режим ЧС. На отдельных территориях погибло более 50% урожая. Челябинская область тоже страдает от жары: режим чрезвычайной ситуации из-за засухи будет введен в 15 районах, обещают власти, где-то аграрии говорят о страшных потерях — до 70% урожая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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