«Мать пила, а дочь тонула»: сибиряки требуют изъять оставшихся в живых детей у многодетной матери

Жители Маслянино требуют изъять детей у многодетной матери, у которой утонула дочь. Женщина бросила троих детей у воды, а сама выпивала и веселилась. Пляж был заполнен отдыхающими, но они успевали следить только за своими детьми. Почему мать затравили местные жители, требуя лишить ее родительских прав, — в материале КП-Новосибирск.

ВЗРОСЛЫЕ — ВЫПИВАЛИ, ДЕТИ — ТОНУЛИ

Очередная трагедия на воде произошла в минувшую пятницу: под Новосибирском утонула восьмилетняя девочка. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент случился в селе Мамоново, на пляже около дамбы через реку Бердь, это излюбленное место для купания среди местных жителей. По словам очевидцев, стояла 30-градусная жара, и на пляже возле лягушатника было людно.

Днем на пляж приехала многодетная семья Строкань — 35-летний Евгений, 29- летняя мать и трое детей. Малышей взяли за компанию, но дети, скорее, мешали взрослым. Очевидцы рассказали, что мать интересовали только друзья и алкоголь.

— Я там был, видел эту мать. Она на пляж с мужем приехала и даже купаться не стала — гуляла в белье с рюшечками. Грязном, конечно. Взрослые сели компанией в кустах, выпивали, а детей отослали на речку. Был мальчик полутора лет, девочки трех и восьми лет. Старшая девочка зашла в воду и сразу пропала — видимо, под водой была яма, и девочка ушла вниз, — рассказал КП-Новосибирск очевидец трагедии.

«ОНА В КУСТАХ СПИТ, НАВЕРНОЕ»

Спустя час мать слегка забеспокоилась — пошла на пляж и спросила, где ее девочка, светленькая. Другие родители сказали, что не знают, и посоветовали поднять шум. В ответ мать предположила: «Она в кустах спит, наверное, не волнуйтесь», — и ушла дальше развлекаться. Другие мамы забеспокоились и вскоре нашли полуторагодовалого мальчика и трехлетнюю девочку. Младшие дети кое-как смогли объяснить, что сестра ушла купаться.

— Приехала полиция, водолазы. Вскоре нашли тело девочки — буквально в трех метрах от берега, там, где ребенок заходил в воду. Односельчане говорят, что семья эта неблагополучная — муж неоднократно судим, а мать со странностями, как будто отстает в развитии, — сообщил КП-Новосибирск источник в администрации сельсовета.

Родители других детей в шоке: как можно было оставить малышей у воды без присмотра? По информации односельчан, вся семья прописана в комнате общежития, расположенного в Искитиме, но теперь там не живет — долг 30 тысяч рублей за ЖКУ заставил их съехать к родственникам в Мамоново. Подписчики группы «Подслушано в Маслянино» требуют лишить мать родительских прав. И заодно просят опеку проверить, куда уходят путинские выплаты на детей в этой проблемной семье.

Очевидцы трагедии не могут простить матери девочки пьянство. ФОТО: кадр из сообщество "Подслушано в Маслянино" "ВКонтакте"

«РОДИТЕЛИ ВИНОВАТЫ, НО НАКАЗАТЬ ИХ БУДЕТ СЛОЖНО»

В Новосибирской области зафиксирован рост детской смертности на воде, на статистику влияет закрытие детских лагерей. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко уверена: в гибели детей прежде всего виноваты безответственные родители, но наказать их будет непросто.

— Мы начали проверку этой семьи, а также работы социальных служб и Комплексного центра социальной помощи населению города Искитима. Пока сложно говорить об изъятии детей из семьи — это комплексная процедура, которая требует многочисленных проверок условий проживания и здоровья детей. К сожалению, гибель детей на воде чаще всего связана с безответственностью родителей, но наказать их довольно сложно, — прокомментировала КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

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