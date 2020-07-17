2020-07-17T16:46:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Сибирские ученые придумали, как уничтожить коронавирус за 40 секунд

Это методика поможет победить заразу даже в тех случаях, когда антибиотики уже бессильны, и спасти множество жизней
Татьяна СОЛОВОВА
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Методика поможет врачам в борьбе с коронавирусом.Методика поможет врачам в борьбе с коронавирусом.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус, увы, пока и не думает отступать: только за минувшие сутки в России было зафиксировано 6406 новых случаев заражения. Однако новосибирские ученые придумали метод, который позволит победить заразу: антимикробную фотодинамическую терапию.

Суть разработки такова: человеку вводится особый препарат - фотосенсибилизатор: это светочувствительное лекарство, которое накапливается в организме и начинает действовать, когда на человека направляют определенное излучение.

- Ранее этот метод применялся для лечения злокачественных новообразований, предраковых заболеваний женской половой сферы, а также хронических воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, угревой болезни, бородавок, - объясняют в пресс-центре НГУ.

Эта же методика, как выяснилось, отлично воздействует и на различные заразы, в том числе и на коронавирус.

- Причем она действенна даже в тех случаях, когда антибиотики становятся неэффективными из-за развития устойчивости микробов к препаратам, - продолжают в пресс-центре НГУ. - С помощью антимикробной фотодинамической терапии стало возможным необратимо повреждать оболочку вирусов и их генетический материал. После такого воздействия размножение вирусов в организме жертвы прекращается и происходит выздоровление.

И что самое важное: таких результатов можно добиться в кратчайшие сроки:

- Вирус можно уничтожить за 40 секунд, используя поток лазерной энергии малой мощности и небольшое количество лекарственных фотосенсибилизаторов, - заявляют в пресс-центре НГУ.

Такую терапию можно использовать и в качестве профилактики:

- С помощью фотосенсибилизатора, нанесенного на слизистые верхних дыхательных путей, и потока света можно воздействовать на ферменты, которые «закрепляют» вирус. Это предотвратит заболевание, - объяснил профессор НГУ Сергей Никонов.

Ученые уверены, что такой способ борьбы с коронавирусом уже сейчас можно применять в больницах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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