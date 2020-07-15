Что происходит с коронавирусом в Новосибирске: чиновники - успокаивают, математики пугают прогнозом, а ученые не верят в плато

Вот уже полгода мы живем в новом мире. В мире, где есть COVID-19. Мы попросили новосибирских ученых рассказать, что они думают о будущем, каков прогноз по заболеваемости и смертности, есть ли свет в конце тоннеля. Радостных вестей пока нет.

СМЕРТНОСТЬ РАСТЕТ, А КОЛИЧЕСТВО ВЫЗОВОВ «СКОРОЙ» - НЕТ

Начнем с того, что данные по смертности за июнь показали существенный рост - 3606 смертей за месяц, в прошлом году за тот же период умерло 2711 человек, а в предыдущем месяце - 3192. Кончено, это не просто печальное совпадение. Подобный скачок, только больше и раньше, был и в Москве. Печальную тенденцию наверняка подтвердят и другие регионы. При этом в Новосибирской области, по данным регионального оперативного штаба, на 15 июля за все время от коронавируса скончались 152 человека. В среднем в последнюю неделю от него умирают 4 - 5 человек в день, тогда как еще недели две назад цифра была в два раза меньше. При этом чиновники говорят о позитивных сдвигах в борьбе с инфекцией.

- Увеличено количество тестирований, сократилось количество вызовов «Скорой помощи» по коронавирусному направлению, нет потребности в расширении коечного фонда для больных COVID-19, - сообщают в правительстве региона.

А вот математики просят не расслабляться. Люди могут реже вызывать «Скорую помощь», потому что уже не так боятся коронавируса, а между тем реальная картина, по прогнозам Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, может только ухудшаться. Ученые прогнозируют увеличение смертности.

- Зарождение и развитие коронавирусной инфекции в Новосибирске началось с середины апреля. В мае наблюдался рост заболеваемости, следовательно, в июне - рост смертности, - рассказала КП-Новосибирск научный сотрудник института Ольга Криворотько. - Дальше будет только рост.

Что касается развития смертности, тут тоже все предсказуемо печально.

- В июле ежедневно ожидается до 8 смертей и до 27 подключенных к ИВЛ в сутки, - прокомментировали «Комсомолке» в институте.

Как ведет себя инфекция на территории Новосибирской области: по графику виден рост смертности. Фото: Яндекс\https://yandex.ru/covid19/

«ЛЮДИ УСТАЛИ, НО ИНФЕКЦИЯ ИДЕТ В РОСТ»

Профессор вирусологии, ведущий научный сотрудник Института клинической медицины Сибирского отделения Российской академии наук Александр Чепурнов тоже не ждет спада и согласен с математиками.

- Даже по официальным данным ситуация ухудшается. У властей безвыходная ситуация: либо мы экономически все завалимся, либо будет больше больных из-за того, что ослабили меры самоизоляции. Выбора особо нет. И ухудшение ситуации по смертности и заболеваемости предсказуемо: народ устал, объявлены послабления, и все пошли в магазины, рестораны и так далее. Количество больных будет нарастать, причем по всему миру, ничего с этим не сделаешь, - объяснил КП-Новосибирск вирусолог.

А что же с так называемым плато? Совсем недавно нам обещали выход на эту ровную прямую, после который обязательно должен прийти спад. Сейчас разговоров об этом даже не слышно.

- Я с самого начала не очень понимал биологического смысла этого явления. Любая инфекция либо идет в рост, либо затухает. Нахождение на одном уровне связано либо со сложностями в диагностике, либо с возможностью отбирать пробы, только тогда статистика может показать ровную линию по заболеваемости. Это случайная вещь, не имеющая отношения к биологии, - считает Александр Чепурнов.

Так что, пока растем, не расслабляемся - моем руки и носим маски.

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