Этим летом в Новосибирске не открыт ни один пляж: в МЧС объяснили, почему

Ответ пока неутешительный: по факту ни один пляж в Новосибирске официально не открыт. Обычно к этому времени они начинают работу - дно пляжей уже проверено, песок почищен, буйки расставлены, пункты спасателей работают, а Роспотребнадзором сделаны пробы воды. В этом году все иначе.

Коронавирус внес свои коррективы. И власти не спешат открывать места для купания. Хотя инспекторы ГИМС уже проверили пять пляжей в Новосибирске: «Галечный», «Бумеранг», «Детский», «У моря Обского», «Звезда» в Советском районе и один пляж в Барабинском районе — «Бухта Лазурная». Все они соответствуют стандартам, то есть по сути там можно купаться и загорать, тем не менее они не открыты, а значит, официально не работают.

— В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой официальное открытие пляжей в настоящее время невозможно, а все проверенные и оборудованные места отдыха заработают только после снятия ограничительных мер. Купание на всех водных объектах региона запрещено, — сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.

Хотя еще неделю назад на оперативном совещаниглава региона Андрей Травников предложил мэру Новосибирска Анатолию Локтю официально открыть пляжи.

— Давайте при первой же возможности откроем пляжи. Погода стоит такая, что людей удержать дома достаточно сложно, все хотят уже, конечно, начать пляжный сезон, — сказал Андрей Травников.

Людей дома, действительно, удержать трудно. Вот и эти выходные многие провели у воды.

Официально пляжи в Новосибирске закрыты, но люди все равно купаются. Это фото сделано возле озера в Сосновом бору.Фото: Виктория МИНАЕВА

КП-Новосибирск связалась с администрацией нескольких пляжей региона, чтобы узнать, много ли нелегальных отдыхающих на берегу и какие прогнозы насчет официального открытия пляжей дают сами сотрудники.

— Официально пляжи действительно еще закрыты, но мы, увы, не можем остановить поток отдыхающих. И все же людей не так уж и много — некоторые приезжают просто для того, чтобы подышать свежим воздухом, — рассказали КП-Новосибирск в парке отдыха «Звезда».

Похожий ответ дали и в администрации Центрального пляжа Академгородка:

— Предположить, когда пляжи откроют, очень сложно, ситуация сейчас непростая. Конечно, люди приезжают самовольно. Целиком пляж не заполняется, но отдыхающие есть. Правда, там регулярно проводят проверки спасатели, напоминая людям, что официально купание еще не разрешено.

Отметим, что хоть пока официально пляжи не открыты, на водоемах гибнут дети. Отчасти это связано и с тем, что детские лагеря в регионе не открылись: школьники, оставшиеся без присмотра, отправляются к рекам, озерам и происходят несчастные случаи.

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