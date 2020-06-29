Когда откроют пляжи в Новосибирске в 2020 году: губернатор сделал заявление
В понедельник, 29 июня, на оперативном совещании с участием губернатора Андрея Травникова, говорили о том, когда откроют пляжи в Новосибирске в 2020 году.
Глава региона предложил мэру Новосибирска Анатолию Локтю официально открыть зоны отдыха у воды.
— Давайте при первой же возможности откроем пляжи. Погода стоит такая, что людей удержать дома достаточно сложно, все хотят уже, конечно, начать пляжный сезон, — сказал Андрей Травников.
В ответ Анатолий Локоть сказал, что пока открыть пляжи не позволяет не только эпидемиологическая ситуация в регионе, но и состояние воды, а еще готовность пляжных зон. Как рассказали в ГУ МЧС, на данный момент готово всего 6 пляжей из 21.
Напомним, ограничительные меры в регионе продлили до августа. Но уже разрешили работать магазинам с отдельным входом, а также зоопарку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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