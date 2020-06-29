2020-06-29T10:01:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда откроют пляжи в Новосибирске в 2020 году: губернатор сделал заявление

О том, когда откроют пляжи в Новосибирске в 2020 году, говорили на оперативном совещании
александра сударь
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Губернатор Новосибирской области предложил открыть пляжи.Губернатор Новосибирской области предложил открыть пляжи.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В понедельник, 29 июня, на оперативном совещании с участием губернатора Андрея Травникова, говорили о том, когда откроют пляжи в Новосибирске в 2020 году.

Глава региона предложил мэру Новосибирска Анатолию Локтю официально открыть зоны отдыха у воды.

— Давайте при первой же возможности откроем пляжи. Погода стоит такая, что людей удержать дома достаточно сложно, все хотят уже, конечно, начать пляжный сезон, — сказал Андрей Травников.

В ответ Анатолий Локоть сказал, что пока открыть пляжи не позволяет не только эпидемиологическая ситуация в регионе, но и состояние воды, а еще готовность пляжных зон. Как рассказали в ГУ МЧС, на данный момент готово всего 6 пляжей из 21.

Напомним, ограничительные меры в регионе продлили до августа. Но уже разрешили работать магазинам с отдельным входом, а также зоопарку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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