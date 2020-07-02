Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 3 июля 2020 года: больше ста смертей с начала эпидемии
Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 3 июля 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразилось 6 177 человек, среди них 370 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 92 пациентов, регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.
РАВНАЯ БОРЬБА С COVID-19
В Новосибирске почти сравнялось число заболевших за сутки и количество излечившихся пациентов, выписанных из больниц. По данным оперативного штаба, 96 человек выздоровели и вчера покинули стационары. Общее число излечившихся жителей Новосибирской области выросло до 3 714 пациентов.
Однако в госпиталях Новосибирска сейчас находится 2 371 взрослый пациент с диагнозом COVID-19 и с подозрением на заболевание. В детской больнице №3 лечат 60 детей с признаками коронавируса и уже подтвержденным диагнозом.
По данным оперативного штаба, 955 жителей Новосибирской области находятся на двухнедельном карантине. С момента вспышки COVID-19 более 25 тысяч человек были сняты с медицинского наблюдения.
Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 3 июля 2020 года. ФОТО: сервис "Яндекс"
СТО ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА
Врачи сообщили о двух новых погибших от коронавируса в Новосибирске. За прошедшие сутки скончались 69-летний мужчина и 80-летняя женщина. Общее число жертв болезни выросло до 101 человека.
По данным оперативного штаба в отделениях реанимации находятся 85 человек. На аппаратах ИВЛ — 14 пациентов.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:
Общее число зараженных за день: 92 человека
Масочный режим: в общественном транспорте, метро, в бизнес-центрах и магазинах, в парках, в общественных местах
Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года
Музеи: закрыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи
Пляжи: официально закрыты. Готовы для отдыха 6 из 21. Возможно, их скоро начнут открывать.
Изоляция для приезжих: двухнедельный карантин для прилетевших пассажиров международных рейсов.
Рестораны: закрыты, летние веранды закрыты, работает доставка, еда на вынос.
Парки: доступны для прогулок.
Фитнес-центры: закрыты.
Зоопарк: открыт, но купить можно только электронные билеты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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