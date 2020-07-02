Андрей Панферов поблагодарил новосибирцев за поддержку «Города трудовой доблести»

2 Июль 2020 2020-07-02T08:57:40+03:00

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Сбор проходил параллельно с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля. По данным министерства региональной политики, инициативу поддержали более 500 тысяч человек.

-Благодарю всех жителей Новосибирской области за активную позицию во время голосования в поддержку инициативы присвоить нашему областному центру почётное и заслуженное звание «Город трудовой доблести» Своими голосами вы доказали, что Новосибирск этого достоин. Вместе мы обязательно добьёмся, чтобы в Год памяти и славы нашему городу присвоили это высокое звание и великий трудовой подвиг новосибирцев остался в памяти поколений, - прокомментировал первый вице-спикер областного Законодательного собрания, замсекретаря регионального отделения «Единой России» Андрей Панфёров,

Депутат областного Заксобрания Александр Морозов, в свою очередь, отметил, что Новосибирск был кузницей Победы, в каждой новосибирской семье есть герои, которые помогли нашей стране победить в ВОВ – и на фронте, и в тылу.

-У нас живут ветераны, труженики тыла - те, кто работал на заводах в эти сложные годы. И думаю, что для них это будет большой подарок, - поделилась своим мнением Юлия Швец, руководитель волонтёрского центра «Единой России».

Напомним, что инициатива о присвоении Новосибирску почётного звания РФ была выдвинута новосибирскими единороссами зимой этого года. Инициативу поддержали трудовые коллективы предприятий города и общественные организации. Результаты голосования станут известны в июле.