2020-07-02T08:43:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области от коронавируса умерли еще два человека: что о них известно

С начала эпидемии в регионе от коронавируса скончались больше ста человек
Ульяна ДЖАНКОВА
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От коронавируса умерли еще двое пациентов.От коронавируса умерли еще двое пациентов.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В четверг, 2 июля, стало известно, что еще два пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса. По данным оперштаба регионального правительства, это 69-летний мужчина и 80-летняя женщина.

— Сейчас в реанимации находятся 85 человек, на ИВЛ — 14 пациентов. За последние сутки коронавирус обнаружили меньше чем у 92 человек, выздоровели 96 пациентов, — рассказали в оперштабе.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 6 177 человек, в том числе 370 детей, выздоровели 3 714 пациентов, умерли 101 человек. В основном это пожилые люди.

В регионе по-прежнему действуют ограничительные меры, но часть запретов уже сняли. Например, открыли магазины с отдельным входом, зоопарк и музеи. При этом все должны соблюдать меры безопасности: носить маску и быть на расстоянии полутора метров друг от друга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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