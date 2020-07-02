В Новосибирской области от коронавируса умерли еще два человека: что о них известно
В четверг, 2 июля, стало известно, что еще два пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса. По данным оперштаба регионального правительства, это 69-летний мужчина и 80-летняя женщина.
— Сейчас в реанимации находятся 85 человек, на ИВЛ — 14 пациентов. За последние сутки коронавирус обнаружили меньше чем у 92 человек, выздоровели 96 пациентов, — рассказали в оперштабе.
С начала эпидемии коронавирусом заболели 6 177 человек, в том числе 370 детей, выздоровели 3 714 пациентов, умерли 101 человек. В основном это пожилые люди.
В регионе по-прежнему действуют ограничительные меры, но часть запретов уже сняли. Например, открыли магазины с отдельным входом, зоопарк и музеи. При этом все должны соблюдать меры безопасности: носить маску и быть на расстоянии полутора метров друг от друга.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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