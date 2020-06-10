В Новосибирске от коронавируса умерли еще двое: что о них известно
В среду, 10 июня, оперштаб регионального правительства сообщил еще о двух умерших от коронавируса. Это 54-летний мужчина и 57-летняя женщина.
— С начала эпидемии от коронавируса скончались 46 пациентов инфекционного госпиталя, — рассказали в оперштабе. — За последние сутки инфекцию нашли у 106 человек. К слову, 97 пациентов выписали.
Общее количество заболевших коронавирусом составило 3858 человек, из них — 258 детей. Стоит отметить, что 1552 пациента выздоровели.
В регионе смягчили ряд ограничительных мер. Например, на этой неделе разрешили торговлю магазинам с непродовольственными товарами. Единственное, их площадь должна быть не больше 400 квадратных метров, а еще в магазин должен быть отдельный вход.
По-прежнему все жители региона должны быть в защитных масках в общественных местах.
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ИСТОЧНИК KP.RU