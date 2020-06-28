Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 29 июня 2020 года: число жертв COVID-19 приближается к сотне

Региональный оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 29 июня 2020 года: всего в регионе с начала эпидемии заболели 5 769 человек, в том числе 357 детей. При этом ежедневный прирост заболевших постепенно снижается. Если еще несколько дней назад ежесуточно фиксировали более 100 человек с «ковидом», то последняя цифра ниже: +98 человек за сутки. 86 человек за последние сутки были выписаны из больниц. Всего за всю историю пандемии выздоровели 3368 человек.

УМЕРШИЕ ИЗ-ЗА COVID-19

Прошедшие сутки не обошлись и без трагичных новостей. Четверых пациентов не удалось спасти, все они пенсионеры.

- Скончались еще трое мужчин – 67 лет, 71 год и 79 лет, а также одна женщина, ей было 66 лет, - сообщает оперштаб. - В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 80 человек. На ИВЛ – 27 пациентов.

Итого всего в Новосибирской области умер 91 человек из-за COVID-19.

Сейчас в больницах находятся около 600 человек с коронавирусом или с подозрением на него, также в детской больнице №3 лечат 55 ребятишек, часть из них с подтвержденным диагнозом.

Последние данные: за сутки заболели меньше 100 человек. Фото: Яндекс

КАК ПРОХОДИТ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ?

Добавим, что, несмотря на коронавирус, в Новосибирске полным ходом идет голосование за поправки в Конституцию. На участках пришедшим выдают «антиковидный» набор - это одноразовые перчатки, медицинская маска, личная шариковая ручка. Также пришедшим на голосование измеряют температуру.

- Также средства защиты выдаются наблюдателям, представителям СМИ и избирателям. Для дезинфекции контактных поверхностей (ящиков для голосования, кабин, столов, стульев и т.д.) избирательные комиссии обеспечены антисептическими средствами, у входа в помещение размещен дезинфекционный коврик, на пол нанесены линии разметки для соблюдения дистанции участниками голосования, - сообщает правительство региона.

ЧТО В ГОРОДЕ ЗАКРЫТО?

Напомним, что в городе продолжает действовать режим самоизоляции: карантинные меры продлили до 1 августа 2020 года. Жители обязаны носить в общественных местах маски. Торговые центры, фитнес-залы, бары и солярии по-прежнему закрыты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru