«Как сказать об этом сыну?»: новосибирец погиб, сев в чужую машину послушать музыку

«Помогите, Женя, Женя…» — раздался истошный крик среди ночи. Жители домов на Красном проспекте, выглянув в окно, не сразу поняли, что произошло на улице. Рядом с разбитой машиной стояла девушка, отчаянно пытаясь оторвать покореженную дверь автомобиля…

Чуть позже стали известны подробности: в ночь на 26 июня в центре Новосибирска произошла страшная авария, которая унесла жизнь 25-летнего Евгения. Причем смерть настигла молодого человека случайно. Его вообще не должно было быть в разбившейся машине.

Погибшего сибиряка не должно было быть в злополучном автомобиле. Фото: «АСТ-54»

В ту ночь Евгений вместе со своей девушкой захотел перекусить. В ближайшем павильоне купили хот-доги. Там же познакомились с парнем. Немного пообщавшись, новый знакомый предложил Жене прокатиться на его машине и послушать музыку, мол, оборудование хорошее — оценишь басы. Тот согласился. Девушка Жени села в свою машину, поехала следом.

— Около 2 часов 25 минут 32-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан-Блюберд», следовал по Красному проспекту со стороны улицы Ядринцевской в направлении улицы Фрунзе и напротив дома № 50 по Красному проспекту, не справившись с управлением, совершил наезд на световую опору. В результате происшествия 25-летний мужчина, пассажир иномарки, получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался при оказании первой медицинской помощи. Водитель с тяжелыми травмами госпитализирован в лечебное учреждение, — сообщили в областном ГИБДД.

Водителя почти сразу вытащили через окошко, он был в сознании, но весь в крови. Фото: «АСТ-54»

Чуть позже полицейские обнародовали видео. На кадрах видно, что машина летела на большой скорости, в какой-то момент ее занесло, и дальше автомобиль, будто на катке, понесло прямиком в столб.

Появилось видео страшного ДТП в центре Новосибирска .

— Я ехал на машине в противоположную сторону по Красному проспекту — в сторону площади Ленина. Услышал слева сильный хлопок, повернул голову и увидел дымящийся «Ниссан» на столбе. Я остановился и побежал помогать, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Дмитрий.

По словам очевидца, когда он подбежал, то увидел, как у машины кричала девушка: «Помогите, Женя, Женя…»

— У нее была истерика. Водителя почти сразу вытащили через окошко, он был в сознании, весь в крови, сложилось впечатление, что он пьяный. Его положили на асфальт рядом с машиной, встать он не мог. От удара двери и кузов «Ниссана» деформировались, их невозможно было открыть. Удар пришелся на сторону пассажира, он лежал весь в крови в салоне на сиденье и не подавал признаков жизни — не шевелился и никаких звуков не издавал. Девушка кричала и держала его за руку, — рассказал Дмитрий.

Евгения достали из машины спасатели. Парня передали врачам «Скорой», но медики уже были бессильны. О трагедии сообщили родным.

Мария не знает, как сказать сыну, что папа погиб. Фото: Личный архив

— Мне позвонила мама Жени, — рассказала КП-Новосибирск Мария, бывшая жена погибшего. — Я в шоке. Мы развелись несколько лет назад, но у нас были отличные отношения, дружеские. Не знаю, как сообщить сыну, ему семь лет. И не сказать тоже нельзя… Ребенок неделями жил у него. Недавно они договорились в эти выходные увидеться и поехать на рыбалку. В наше время редко можно увидеть молодого отца, который так часто общается с ребенком после расставания с женой.

Евгений был отличным отцом, много времени проводил с сыном. Фото: Личный архив

Мария рассказала КП-Новосибирск, что с Женей они знакомы со школы. Он уже тогда увлекался автомобилями.

— Он был озорным мальчишкой. Мы были еще детьми, когда он начал копить деньги на машину, позже купили «шестерку». Он постоянно возился с ней: чинил, собирал, разбирал. Он был водителем от Бога, я никогда не переживала, если он за рулем. Пьяным за руль не садился. И в этот раз, если бы за рулем оказался Евгений, я думаю, этого бы не случилось, — добавила Мария.

Сегодня как только мальчик проснулся, он узнал, что папа больше не придет: его больше нет. Фото: личный архив

То, что Женя интересовался автомобилями, объясняет, почему он сел к незнакомцу послушать, как в салоне играет музыка. Чисто мальчишеский интерес закончился трагедией…

ОИЦИАЛЬНО

По данным базы ГИБДД, водитель, совершивший ДТП, в течение года восемь раз привлекался к административной ответственности: проезд на запрещающий сигнал светофора, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности, поворот налево или разворот в нарушение требований дорожных знаков или разметки, управление автомобилем без страхового полиса.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения на месте не проводилось, так как водитель был госпитализирован, в настоящее время взяты анализы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/787155" frameborder="0"></iframe> В центре Новосибирска разбился 25-летний парень.

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