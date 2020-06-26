«Он был прекрасным отцом»: в центре Новосибирска в страшном ДТП разбился 25-летний парень

26 Июнь 2020 2020-06-26T04:26:07+03:00

Иномарка превратилась в груду металлолома после того, как врезалась в столб на Красном проспекте

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В пятницу, 26 июня, на Красном проспекте Новосибирска произошла страшная авария. Как сообщают очевидцы, иномарка врезалась в столб. Судя по видео, опубликованном в группе «АСТ-54», от автомобиля мало, что осталось.

На кадрах девушка в истерике просит о помощи и пытается через окно достать одного из пассажиров разбившейся машины.

— Сегодня ночью около 2:30 водитель седана не справился с управлением и налетел на столб рядом со зданием №50 на Красном проспекте. Автомобиль буквально обнял световую опору. Одного мужчину вытащили через окно, его увезла «скорая». Еще двоих парней, которых зажало в салоне, доставали с помощью гидравлики. Затем второго увезли на «скорой», а третьего на месте откачивала реанимация, — рассказали очевидцы паблику.

В ГИБДД рассказали подробности ДТП.

— Водитель 1988 года рождения ехал на автомобиле «Ниссан» по Красному проспекту со стороны улицы Ядринцевская в сторону улицы Фрунзе.В результате ДТП водитель госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом: «черепно-мозговая травма, сочетная травма». Пассажир 1995 года рождения скончался, при оказании медицинской помощи, — сообщили в ведомстве.

Известно, что у погибшего остался семилетний сын.

— Он был прекрасным отцом. Я подробности еще толком не знаю, нам только что сообщили, — рассказала КП-Новосибирск мама ребенка. — Если я не ошибаюсь, в машине ехали трое, водитель был трезвый. В другой машине ехала друзья, девушки, которые кричат на видео.

КП-Новосибирск выясняет подробности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/787155" frameborder="0"></iframe> В центре Новосибирска разбился 25-летний парень.

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ИСТОЧНИК KP.RU