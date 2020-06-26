2020-06-26T10:28:21+03:00
Происшествия

Появилось видео страшного ДТП в центре Новосибирска, в котором погиб 25-летний парень

На кадрах видно, что машина едет на большой скорости, в какой-то момент ее занесло
Ульяна ДЖАНКОВА
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От машины мало, что осталось после столкновения со столбом. Фото: ГИБДД по Новосибирской областиОт машины мало, что осталось после столкновения со столбом. Фото: ГИБДД по Новосибирской области
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ГИБДД по Новосибирской области обнародовала видео с камеры уличного наблюдения: она зафиксировала момент страшного ДТП, произошедшего ночью на Красном проспекте. На кадрах видно, как автомобиль двигается на высокой скорости, в какой-то момент машину занесло, и она через три полосы влетела в столб, сложившись пополам. Чудом не пострадали другие машины, которые в это время ехали по соседним полосам.

Напомним, в результате ДТП пострадали три человека, двоих госпитализировали с различными травмами, в том числе и водителя, а 25-летний пассажир скончался на месте, врачи не смогли ему помочь. У него остался семилетний сын.

Как сообщили в областном ГИБДД, водителя за год наказывали 8 раз за опасную езду, в том числе на запрещающий сигнал светофора и по встречной полосе.

Появилось видео страшного ДТП в центре Новосибирска .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Появилось видео страшного ДТП в центре Новосибирска, в котором погиб 25-летний парень
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