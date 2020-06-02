2020-06-02T20:27:57+03:00
Здоровье

«Родные говорили: «Ты толстая!»: сибирячка похудела на 40 килограммов и бросила мужа

Девушке удалось избавиться от лишнего веса всего за четыре месяца. Сейчас она снова замужем и скоро станет мамой во второй раз
Татьяна СОЛОВОВА
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Алена кардинально изменилась. Фото: личный архив.Алена кардинально изменилась. Фото: личный архив.
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30-летняя сибирячка Алена Левина - миниатюрная брюнетка, которая еще три года назад вовсе не была такой. При росте 160 сантиметров она весила 85 килограммов и была полненькой домоседкой. Пока родные откровенно ей не намекнули: пора худеть! Алена прислушалась и сбросила не только лишние килограммы, но и… бывшего мужа. Как это вышло, девушка рассказала КП-Новосибирск.

Одно из немногих сохранившихся фото, на котором Алена - полненькая. Фото: личный архив.

Одно из немногих сохранившихся фото, на котором Алена - полненькая. Фото: личный архив.

«ПОПРАВИЛАСЬ, ДОРОГАЯ!»

- Толстеть я начала, когда по просьбе бывшего мужа ушла с работы и стала домохозяйкой. Потом у нас родилась дочка, что тоже сказалось на фигуре, - начинает Алена. - Да и ела я постоянно, а особая любовь у меня была к сладостям, чипсам.

В общем, тортики и конфеты дома не переводились, а складки на боках Алены увеличивались. В итоге стрелка весов показала… 85 килограммов. И в этом девушка отчасти винит экс-супруга.

Алена растит дочку и скоро станет мамой во второй раз. Фото: личный архив.

Алена растит дочку и скоро станет мамой во второй раз. Фото: личный архив.

- Очень важен психологический настрой, а в нашей семье его просто не было. Муж абсолютно ничего не хотел, это настроение передалось и мне. Было лень что-то делать со своей фигурой, - признается сибирячка.

Но родные Алены переживали за здоровье девушки и потому не особо щадили ее.

- Они мне так и говорили: «Ты толстая!» А последней каплей стало, когда папа мне сказал: «Поправилась, дорогая!» Меня это проняло: поняла, что надо срочно худеть, - говорит Алена.

А такой Алена стала. Фото: личный архив

А такой Алена стала. Фото: личный архив

УШЛА ОТ МУЖА

Идею со спортзалами и фитнесом, которым начинают заниматься толстушки, Алена отмела сразу.

- Я все-таки для этого очень ленивая, - смеется девушка. - Поэтому решила сосредоточиться на диете. Вычеркнула все вредные углеводы: те же сладости, гамбургеры.

Алена начала меняться на глазах: вес уходил, а уверенность в себе и желание меняться - появлялись.

Алена стала подтянутой благодаря диете.

Алена стала подтянутой благодаря диете.

- А мужу по-прежнему ничего не хотелось, и я поняла, что мы разные люди. Ради себя и дочки решила уйти, - продолжает Алена.

Близкие поддержали сибирячку, а вскоре она встретила другого.

- Сначала мы общались на сайте знакомств, потом стали встречаться. Когда я показала ему на фото, какой я была раньше, он меня не узнал, - добавляет Алена.

Алена вышла замуж во второй раз. Фото: личный архив.

Алена вышла замуж во второй раз. Фото: личный архив.

Сейчас у Алены остались только пара фотографий, на которых она полненькая. А о том, что надо держать себя в форме, ей напоминает дочка.

- Она говорит мне: «Не жирно?», - улыбается сибирячка. - Для меня это главный ограничитель.

Правда, в ближайшее время Алене придется забыть о фигуре. Сибирячка во второй раз вышла замуж и ждет ребенка. Но в этот раз появившийся животик девушку только радует!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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