Сибирячка похудела на 45 килограммов ради парня с сайта знакомств и бросила его

29-летняя Анна Воловодова полненькой была с детства: из-за проблем с щитовидкой никак не могла сбросить вес, хоть и старалась есть как можно меньше пирожков и сладкого.

- Мальчишки-одноклассники дразнили меня толстой: конечно, обидно было, но я сдачи им тоже давала, - рассказывает Аня. – Друзей в тот момент у меня особо не было…

В институте история повторилась: однокурсники постоянно подшучивали, а лишний вес предательски возвращался после окончания очередной диеты. Может, так бы ничего не изменилось, если бы Аня не влюбилась.

Аня была полненькой с детства. Фото: личный архив.

- Мы познакомились с парнем на сайте знакомств: стали переписываться, потом встретились. Я влюбилась в него, - признается Аня.

Вот только парень ответных чувств никак не проявлял: относился к Ане как к другу, а девушка мечтала о большем.

- Тогда я подумала, что это все из-за моей фигуры: тогда я весила 112 килограммов, и решила худеть, - рассказывает Аня.

Ради красивой фигуры Аня не щадила себя в спортзале. Фото: личный архив.

Первым делом девушка пошла в спортзал и жестко ограничила себя в питании. В рационе были овощи, фрукты, куриная грудка. И никаких тебе тортов, чипсов, гамбургеров.

- Больше всего тогда мне хотелось съесть бутерброд с колбасой и майонезом, - смеется Аня. – Но я держалась!

Вот только тот парень, ради которого девушка так старалась, ее первые усилия не оценил: просто перестал с ней общаться.

- Это было резко, без объяснения причин, я тогда была раздавлена, плакала, - не скрывает сибирячка.

Аня стала настоящей красоткой, и бывший попытался вернуться. Фото: личный архив.

Свое разбитое сердце Аня решила лечить все тем же спортом и тренировками. И результат не заставил себя ждать: она сбросила 45 килограммов! И вскоре, сама не ожидая того, поменялась местами с человеком, который ее очень сильно обидел.

- Мы встретились на свадьбе у общих друзей, и он стал засыпать меня комплиментами, как хорошо я выгляжу, - описывает ситуацию Аня. – Весь вечер он уделял внимание только мне, ухаживал, и потом пригласил на свидание.

Сибирячка согласилась с ним встретиться, вот только вечер закончился совсем не так, как того хотел парень.

Сейчас у Ани - другой парень. Фото: личный архив.

- Я пообщалась с ним и поняла, что этот человек – не мое, и он мне совсем не нужен. Хотя я отчасти благодарна ему, что так изменилась, - честно говорит Аня.

А вскоре Аня познакомилась с совсем другим парнем: они вместе уже год, и на тренировки ходят в один и тот же спортзал.

- Сейчас мы стараемся становиться лучше для самих себя и друг для друга, чего и всем желаю, - говорит Анна.