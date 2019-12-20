«Меня никто не узнает!»: сибирячка похудела на 30 килограммов, чтобы не потерять работу

35-летняя Ангелина Юргина - парикмахер из Новосибирска. Встречая ее, мужчины не скупятся на комплименты, а знакомые… с трудом узнают. За два года сибирячке удалось сбросить 30 килограммов и «похудеть» собственного мужа. Как у нее это вышло, Ангелина рассказала КП-Новосибирск.

Лишний вес Ангелина набрала после родов. Фото: личный архив.

«ХУДЕЙ ИЛИ БРОСАЙ РАБОТУ»

- Я всегда была спортивной девушкой, увлекалась тяжелой атлетикой, - рассказала КП-Новосибирск Ангелина. - Когда родила 10 лет назад дочку Антонину, быстро пришла в форму. А вот вторая беременность прошла сложнее, набрала я очень много. После родов весила 95 килограммов. При росте 158 сантиметров с таким весом я выглядела колобком...

Супруг Ангелину за лишние килограммы не корил, так что и особого повода браться за фигуру у сибирячки не было. Ровно до того момента, пока она снова не вышла на работу.

Муж всегда поддерживал Ангелину, поэтому решил худеть вместе с ней. Фото: личный архив.

- Я стала участвовать в мастер-классах, и там всегда делали фото. Когда я увидела себя на снимках, ужаснулась: я была настолько толстой, что даже самый хороший фотограф не мог снять меня красиво, - признается сибирячка.

Прибавились к этому и серьезные проблемы со здоровьем.

- Парикмахер много часов должен стоять на ногах, а у меня они очень сильно болели, были проблемы с сосудами. Пошла к врачу, и мне прямо сказали: «Либо бросай работу, либо худей. Иначе никак». Мой вес стал огромной нагрузкой для всего организма, - объясняет сибирячка. - И чтобы не потерять работу, я решила худеть.

Сейчас правильно питается вся семья Ангелины. Фото: личный архив.

МУЖ ХУДЕЕТ, СВЕКРОВЬ ОДОБРЯЕТ

Чтобы сбросить вес, Ангелина решила пойти в бассейн - проплывала минимум по 2 километра в день. А еще взялась за питание.

- Я не ем ничего жареного, жирного, мучного, выпечку, - перечисляет сибирячка. - Хочется мяса? Тот же стейк можно сделать на гриле! Получается очень вкусно! Потушить или сварить, запечь в фольге - да куча вариантов приготовить вкусно!

Первые 13 килограммов сибирячке дались непросто, а потом вес застопорился.

- Я психовала и понимала, что мне нужна поддержка. И тогда муж сказал, что будет худеть вместе со мной. Спасибо ему за это, - благодарит Ангелина супруга. - Леша стал есть точно так же, как и я, в итоге я стала готовить одинаковые блюда для всей семьи. Детям тоже понравилось!

Ангелина превратилась в подтянутую блондинку. Фото: личный архив.

- Бабушки и дедушки против не были?

- Нет, свекровь меня поддержала! Да и Леша на ее глазах похудел на 15 килограммов, стал подтянутым. Она радовалась за нас!

- А ваша мама?

- Посмотрев на нас, она тоже решила взяться за свое питание, теперь у меня рецепты спрашивает, - улыбается сибирячка.

Многие сейчас не узнают Ангелину. Фото: личный архив.

Сейчас Ангелина весит 65 килограммов, и ее частенько не узнают знакомые, особенно те, с кем она не виделась последний год.

- Так почти со всеми: когда встречаемся на семинарах, говорю, что раньше была рыжей, - только после этого понимают, что это я, - смеется Ангелина. - Но у меня в планах скинуть шесть килограммов, так что я их еще удивлю!