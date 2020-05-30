«Еле увернулся»: сорванная ураганом «теплица» улетела с крыши многоэтажки и помяла несколько машин

раган прошелся по Новосибирску 26 мая, а жители города до сих пор не могут оправиться от последствий. От штормового ветра пострадали не только люди, но и их имущество. На машину Владислава во время шторма упала непонятная конструкция. Сибиряк предполагает, что ее сорвало с крыши ближайшего здания. Парень хочет найти виновных и взыскать с них ущерб.

Машина Владислава была припаркована на улице Писарева, возле областного суда. Парень стоял рядом с авто и разговаривал со знакомым.

- Когда начался шторм, со стороны бизнес-центра прилетела непонятная конструкция. Она похожа на теплицу или крышу какого-то «летника», - рассказал КП-Новосибирск отец Владислава Сергей.

«Теплица» разбила лобовое стекло. Фото: личный архив.

На кадрах, которые оказались в редакции, видно, что у машины множество царапин, поврежден бампер, разбито лобовое стекло, помята крыша. По рассказам Сергея, стоящие рядом машины пострадали не меньше. Некоторым выбило задние стекла.

- Хорошо, что оба - сын и его знакомый - успели увернуться от этой «теплицы». Влад начал выяснять, откуда конструкция прилетела, - говорит сибиряк.

Сначала Владислав подумал, что конструкцию сорвало с того места, где располагался фитнес-клуб. КП-Новосибирск писала ранее, что ураган сорвал шатер тренажерки и обнажил прикрытую спортплощадку. Но чуть позже выяснилось, что «теплица» прилетела с крыши соседнего здания. Этот момент попал на видео корреспондентов «КП»: нечто, похожее на теплицу, ветер унес с последнего этажа бизнес-центра.

- Влад уже написал заявление в полицию, в ГИБДД зафиксировали повреждение. Собираемся пойти в прокуратуру. Еще будем обращаться в страховую компанию - надеемся, что выплатят компенсацию, потому что вины моего сына здесь нет, - объясняет Сергей.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Кто является собственником?

Григорий Асташов, юрист:

- Для начала надо определить, кто является собственником конструкции. Следует вызвать полицию и написать заявление. После установления собственника в случае, если он отказывается возместить ущерб, необходимо обратиться в суд, где для разрешения спора чаще всего назначают строительно-техническую экспертизу. Если экспертиза установит, что были допущены нарушения про возведении или эксплуатации конструкции (например, она была плохо закреплена на поверхности), собственник обязан будет компенсировать возникший ущерб. Однако если вины собственника нет, в иске может быть отказано.

Шатер рухнул на авто в Новосибирске.

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