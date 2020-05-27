Последствия урагана в Новосибирске: погиб мужчина, покалечен ребенок, разрушены два дома

Буря, разыгравшаяся 26 мая в Новосибирске, наделала много бед: сильнейший ветер, который пронесся по городу, валил деревья, срывал кровлю. Увы, без пострадавших во время разгула стихии не обошлось: травмы получили четыре человека.

- 62-летний мужчина находился на улице 2-ая Портовая, когда во время бури на него упала ветка тополя, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - От полученных травм он скончался.

Ветер повалил дерево на улице Шлюзовой. Фото: Юлия УЛЬШИНА.

Пострадал во время урагана 11-летний мальчик: на него ветка тополя упала на улице Ударной. Ребенок сейчас находится в больнице: его здоровью ничего не угрожает. Сейчас следователи проводят проверку по этому делу.

Как говорят в ведомстве, всего во время урагана произошло 89 происшествий: больше всего буря повредила деревья, которые растут в черте города. Коммунальщики сообщили о 52 ЧП, связанных с упавшими деревьями и ветками.

Дерево упало недалеко от станции место «Гагаринская».Фото: Виктория МИНАЕВА

- В доме №13 на улице Костычева на крышу двухэтажного дома упало дерево: одна из квартир теперь непригодна для проживания, - продолжают в мэрии Новосибирска. - Хозяева квартиры переселены во временное жилье, рассматривается вопрос о выделении для них субсидии.

В Новосибирске поднялась пыльная буря.

Сильный ветер оставил без жилья и новосибирцев, которые проживали в доме №25 во 2-ом Амурском переулке: там ураган сорвал крышу.

- Семья, которая живет там, сейчас находится у родственников, - говорят в мэрии Новосибирска. - Решается вопрос о предоставлении им помощи.

Ураган ломал ветки и валил деревья.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сильный ветер повредил и линии электропередач: на 24 из них произошли обрывы. Правда, сидеть без света новосибирцам осталось недолго:

- Локальные отключения еще есть: все будет восстановлено к 17.00, - обещают в ведомстве.

Ветер бушевал несколько часов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Также ветер повредил три остановки и светофор: павильоны будут восстановлены силами ДЭУ, светофор – МБУ «ГЦОДД».

Тем временем прогноз синоптиков на ближайшие дни таков: 28 мая днем будет +16 - +18 градусов, 29 и 30 мая - + 18 - + 21 градус.

Огромную металлическую конструкцию сорвало с крыши.

А КАК У НИХ

На Красноярск обрушился ливень

Если в Новосибирске бушевал сильнейший ветер, то соседнему Красноярску пришлось столкнуться с последствиями ливня. Как сообщает КП-Красноярск, из-за стихии затопило подъезды, дворы и улицы. Одна из них – Партизана Железняка - превратилась в настоящую реку.

Досталось во время разгула стихии и Ачинску: молния ударила в дом, сильный ветер вырывал деревья, ливень затопил улицы.

На Новосибирск обрушилась буря.

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