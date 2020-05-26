Полетело все: деревья падали на дома и машины, остановки сносило - фото и видео бури 26 мая 2020 года в Новосибирске

Конец весны приготовил для сибиряков неприятный сюрприз: буря 26 мая 2020 в Новосибирске бушевала не на шутку. Во время урагана наш фотограф отправился в город: публикуем фото видео разгула стихии.

- Он принес ветер с порывами от 15 до 23 метров в секунду, перепад давления. Для Новосибирской области такие перепады погоды типичны, - объяснил КП-Новосибирск Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра.

Циклон пришел в Новосибирск с Урала.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Много неприятностей непогода доставила новосибирским автомобилистам: вырванные ветром деревья валились прямо на машины.

- Поездка по улице Большевистской в сторону Бердска закончилась вмятиной на крыше и выбитым лобовым стеклом у кроссовера Honda CR-V: на проезжую часть упал тополь - прямо на машину, - рассказали в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Деревья валились на авто.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Такая же история произошла с машинами на улицах Народной, М. Горького, Д. Донского, Учительской. А у дома № 40 по улице Королева на легковушку рухнули листы профнастила, сорванные с крыши.

Пострадали и новосибирские дома: на Мочищенском шоссе тополь упал на жилую многоэтажку (дом № 8), перекрыв вход в подъезд и оборвав линию электропередач. ЧП произошло и на улице Тельмана: там дерево упало на дом № 11, крышу которого в этом году только отремонтировали.

Сломанные уроганом ветки валялись по городу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Повреждены не только сама крыша, но и антенны, - поделились очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

Жаловались люди и на отключение света: без электричества остались жители поселка Светлый и улицы Комсомольской.

Шатер рухнул на авто в Новосибирске.

Досталось также остановкам, светофорам и шатрам: один из них сорвало из-за сильных порывов ветра и принесло на улицу Писарева. От нее чудом увернулся водитель Влад.

- Я припарковался, хотел «подцепить» другую машину и утащить. Поднимаю голову - на меня летит эта штука. Еле успел отбежать: чудом не зацепило! Сначала она упала на одну машину, потом - на другую и в итоге перекатилась на мою. Повреждены лобовое стекло, бампер, крышка багажника, - перечислил КП-Новосибирск Влад.

Тем временем прогноз синоптиков таков: в ближайшие пару дней нас ждет похолодание, днем температура будет от +12 до +20.

Огромную металлическую конструкцию сорвало с крыши.

КОНКРЕТНО

Что делать, если дерево упало на машину или дом?

Ответить на этот вопрос мы попросили юриста Константина Зиновьева:

- Прежде всего нужно снять на фото и видео все повреждения. Далее нужно понять, в чьей собственности находится упавшее дерево. Если это управляющая компания, то претензию пишем ей. Если муниципалитет - направляем в мэрию. При этом важно понимать, что получить компенсацию возможно в том случае, если дерево было в аварийном состоянии и его не снесли вовремя.

На Новосибирск обрушилась буря.

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