2020-05-29T16:00:38+03:00
Общество

«Слишком много совпадений. Не знаю, что и думать»: как генетики объяснили тест ДНК, который сделала «девочка из мусорки»

Экспертиза показала, что предполагаемый отец сибирячки Арины Забары таковым не является, но девушка думает, что тайна может быть зарыта глубже
Екатерина КОМЯКОВА
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Арина ищет семью. Фото: «На самом деле»/Первый канал.Арина ищет семью. Фото: «На самом деле»/Первый канал.
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Новорожденная девочка была найдена 24 года назад в мусоропроводе одной из многоэтажек на улице Авиастроителей в Новосибирске. Ребенка забрали полицейские, потом девочку приютила приемная семья. Малышка выросла и решила во что бы то ни стало найти биологических родителей. И ей это практически удалось. Предполагаемый папа был рад встрече, но тест ДНК не подтвердил отцовство. Эксперт заявил, что девочка и мужчина могут быть на 70% дядей и племянницей или неполнородными братом и сестрой! Что это значит и рядом ли истина? На эти вопросы нам ответили эксперты.

Арина очень долго хотела найти родителей. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Арина очень долго хотела найти родителей.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

ПОЧЕМУ АРИНА РЕШИЛА НАЙТИ РОДИТЕЛЕЙ?

Девушка любит свою приемную маму - благодаря ей Арина выросла в любви и заботе. О том, что ее выкинули, узнала еще в подростковом возрасте, сильно переживала и на время замкнулась. А когда выросла, вышла замуж и родила ребенка, решила узнать, кто же на самом деле ее родители. Вдруг они и ее хотели, но случилось что-то невероятное? Все-таки на дворе были лихие девяностые.

КАКИЕ ЗАЦЕПКИ БЫЛИ?

Из своих документов - акта полиции - Арина узнала адрес дома, где ее нашли. В свидетельстве о рождении было указано имя: Карелия Зеркалова, мама - Мария Зеркалова, отец - Николай Зеркалов. Эти имена не удалось найти в интернете, в социальных сетях - тоже. Тайну имени помогли разгадать читатели КП-Новосибирск. После публикации этой истории на сайте в комментариях кто-то вспомнил, что в середине девяностых на местном телевидении была программа «Зеркало», ведущая Калерия Карамнова рассказала о случае с выброшенной девочкой, которую нашли в мусоропроводе. Видно, в честь программы и имени журналистки сотрудники соцслужбы и назвали ребенка. Но перепутали в имени одну букву - Карелия вместе Калерии. В 14 лет Арина сменила имя и фамилию по своему желанию.

В свидетельстве о рождении странная фамилия - Зеркаловы. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

В свидетельстве о рождении странная фамилия - Зеркаловы.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РОДСТВЕННИКИ?

Тот выпуск «Зеркала» помнили не только наши читатели, но и еще одна семья, которая раньше жила в районе улицы Авиастроителей. Позже семейство переехало в небольшой поселок под Новосибирском. В то время - январь 1996 года - в этой семье юная девушка Настя носила под сердцем ребенка от своего друга Эдуарда. Молодым людям было по 16 - 17 лет. Родители Насти были наркоманами. За месяц до рождения ребенка беременная девушка пропала. Вернулась к парню уже без живота и без ребенка. Сказала, что малыш погиб.

Вскоре родственники увидели по ТВ сюжет про выброшенного ребенка. Местность и время совпали, и родня решила, что Настя или ее неблагополучные родители таким образом хотели избавиться от ненужного младенца. Выжившую девочку в 1996 году искать не стали, но после эту историю рассказали своим детям.

Тот самый акт о нахождении ребенка. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Тот самый акт о нахождении ребенка.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

КТО ИСКАЛ АРИНУ?

Племянница Эдуарда (она хочет остаться неизвестной, назовем ее Олей) примерно одновременно с Ариной решила разобраться в истории с выкинутым ребенком. В социальных сетях Оля разместила объявление, что ищет девушку, которую в 1996 году оставили в подъезде. «Про это был снят сюжет в программе «Зеркало». Девочку должны звать Калерией», - писала Ольга.

С помощью социальных сетей Оля и Арина нашли друг друга.

КТО НЕ ПОВЕРИЛ В ЭТУ ИСТОРИЮ?

Арина в тот же день отправилась в село, где жила вся ее предполагаемая семья. Отец и мать, оказалось, были живы, но давно расстались. Мама Анастасия отказалась встретиться с девушкой - заявила, что все это вранье, ее ребенок умер. Предполагаемый родной брат Дмитрий встал на сторону матери - он согласен был общаться с Настей только после проведения теста ДНК. А вот возможный отец Эдуард встрече обрадовался - он давно верил, что Анастасия просто избавилась от их первого ребенка, но он выжил. Мужчина надеялся, что этот ребенок - Арина.

Девочка попала в большую приемную семьи. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Девочка попала в большую приемную семьи.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ТЕСТ ДНК?

Узнав историю воссоединения семейства в Новосибирске, на Арину вышел Первый канал. Девушке предложили поучаствовать в программе «На самом деле» и провести ДНК-тест. На телешоу Арина приехала вместе с предполагаемыми отцом Эдуардом и братом Дмитрием. В конце программы эксперт лаборатории ДНК-диагностики вскрыл конверт с результатами теста, которых никто не ожидал:

- Проводился тест на родство по митохондриальной ДНК, передающейся от матери к ребенку, между Дмитрием и Ариной. Результаты таковы: вероятность того, что Арина и Дмитрий состоят в близком родстве по женской линии и имеют одну мать, составляет 0%. У вас разные матери и разные отцы. Либо же есть какой-то общий дальний родственник, который здесь не присутствует.

Второй вывод, который сделали генетики:

- Вероятность того, что Эдуард действительно отец Арины, составляет 0%. Но в ходе проведения исследования при сравнении генетических профилей Эдуарда и Арины установлено большое количество совпадающих генетических признаков. Поэтому было решено провести дополнительное исследование на родство, чтобы узнать, в каких возможных родственных отношениях Арина и Эдуард могут состоять. И с вероятностью 69,5% Арина и Эдуард могут быть дядей-племянницей или неполнородными братом-сестрой. С вероятностью 28% они могут быть двоюродными братом или сестрой.

Вместе с приемной мамой. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Вместе с приемной мамой.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

МОГУТ ЛИ ЭДУАРД И АРИНА БЫТЬ РОДСТВЕННИКАМИ?

КП-Новосибирск обратилась за помощью к генетикам, чтобы они помогли расшифровать краткое послание экспертов из телешоу.

- Можно сказать точно, что если у Арины и Дмитрия разные митохондрии, братом и сестрой они быть не могут, - говорит Валерий Полуновский, эксперт компании MyGenetics. - У детей всегда одинаковые митохондрии - они всегда наследуются по материнской линии. Что касается оценки вероятности и родства между Ариной и Эдуардом, все зависит от методики подсчета и количества маркеров. Все мы в каком-то поколении родственники и большая семья - вероятность в любом случае будет не нулевая. В то же время результат 100% мы никогда не получим.

- То есть оценка вероятности родства - это всегда приблизительный и неточный результат? И 69,5% еще ни о чем конкретно не говорят? К примеру, у меня и у вас тоже может быть такое совпадение? - уточнил журналист КП-Новосибирск у эксперта.

- Да, это же не установленная степень родства, а вероятность родства, а она всегда будет больше нуля. То есть Арина и Эдуард могут быть чужими друг другу людьми.

ЧЕГО ХОЧЕТ АРИНА?

Но пока Арина больше верит не экспертам и генетикам, а сердцу. Ей очень хочется узнать, кто же ее родители на самом деле… Она не верит, что все предыдущие поиски оказались напрасными.

- Я буду копать дальше. Я не отпущу эту ситуацию, - призналась КП-Новосибирск Арина. - Почему же тогда вся семья Насти была уверена, что девочку выкинули? Почему они были уверены, что ищут некую Калерию? Слишком много совпадений, которые не могут быть случайными. Не знаю, что и думать...

Арина собирается продолжить поиски родни по линии Эдуарда, ведь генетик сказал - какое-то сходство есть. Но не направил ли таким образом девушку по ложному следу?

Выброшенная младенцем на помойку нашла своих родителей? На самом деле. Выпуск от 25.05.2020.24 года назад в мусорном баке многоэтажки был обнаружен младенец. Тогда установить его родителей не удалось. А несколько месяцев назад Арина Забара узнала, что все это время ее мать жила практически по соседству, а ее брат является мужем ее подруги. Но подтвердит ли генетическая экспертиза родство этих людей?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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