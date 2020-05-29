«Слишком много совпадений. Не знаю, что и думать»: как генетики объяснили тест ДНК, который сделала «девочка из мусорки»

Новорожденная девочка была найдена 24 года назад в мусоропроводе одной из многоэтажек на улице Авиастроителей в Новосибирске. Ребенка забрали полицейские, потом девочку приютила приемная семья. Малышка выросла и решила во что бы то ни стало найти биологических родителей. И ей это практически удалось. Предполагаемый папа был рад встрече, но тест ДНК не подтвердил отцовство. Эксперт заявил, что девочка и мужчина могут быть на 70% дядей и племянницей или неполнородными братом и сестрой! Что это значит и рядом ли истина? На эти вопросы нам ответили эксперты.

Арина очень долго хотела найти родителей.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

ПОЧЕМУ АРИНА РЕШИЛА НАЙТИ РОДИТЕЛЕЙ?

Девушка любит свою приемную маму - благодаря ей Арина выросла в любви и заботе. О том, что ее выкинули, узнала еще в подростковом возрасте, сильно переживала и на время замкнулась. А когда выросла, вышла замуж и родила ребенка, решила узнать, кто же на самом деле ее родители. Вдруг они и ее хотели, но случилось что-то невероятное? Все-таки на дворе были лихие девяностые.

КАКИЕ ЗАЦЕПКИ БЫЛИ?

Из своих документов - акта полиции - Арина узнала адрес дома, где ее нашли. В свидетельстве о рождении было указано имя: Карелия Зеркалова, мама - Мария Зеркалова, отец - Николай Зеркалов. Эти имена не удалось найти в интернете, в социальных сетях - тоже. Тайну имени помогли разгадать читатели КП-Новосибирск. После публикации этой истории на сайте в комментариях кто-то вспомнил, что в середине девяностых на местном телевидении была программа «Зеркало», ведущая Калерия Карамнова рассказала о случае с выброшенной девочкой, которую нашли в мусоропроводе. Видно, в честь программы и имени журналистки сотрудники соцслужбы и назвали ребенка. Но перепутали в имени одну букву - Карелия вместе Калерии. В 14 лет Арина сменила имя и фамилию по своему желанию.

В свидетельстве о рождении странная фамилия - Зеркаловы.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РОДСТВЕННИКИ?

Тот выпуск «Зеркала» помнили не только наши читатели, но и еще одна семья, которая раньше жила в районе улицы Авиастроителей. Позже семейство переехало в небольшой поселок под Новосибирском. В то время - январь 1996 года - в этой семье юная девушка Настя носила под сердцем ребенка от своего друга Эдуарда. Молодым людям было по 16 - 17 лет. Родители Насти были наркоманами. За месяц до рождения ребенка беременная девушка пропала. Вернулась к парню уже без живота и без ребенка. Сказала, что малыш погиб.

Вскоре родственники увидели по ТВ сюжет про выброшенного ребенка. Местность и время совпали, и родня решила, что Настя или ее неблагополучные родители таким образом хотели избавиться от ненужного младенца. Выжившую девочку в 1996 году искать не стали, но после эту историю рассказали своим детям.

Тот самый акт о нахождении ребенка.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

КТО ИСКАЛ АРИНУ?

Племянница Эдуарда (она хочет остаться неизвестной, назовем ее Олей) примерно одновременно с Ариной решила разобраться в истории с выкинутым ребенком. В социальных сетях Оля разместила объявление, что ищет девушку, которую в 1996 году оставили в подъезде. «Про это был снят сюжет в программе «Зеркало». Девочку должны звать Калерией», - писала Ольга.

С помощью социальных сетей Оля и Арина нашли друг друга.

КТО НЕ ПОВЕРИЛ В ЭТУ ИСТОРИЮ?

Арина в тот же день отправилась в село, где жила вся ее предполагаемая семья. Отец и мать, оказалось, были живы, но давно расстались. Мама Анастасия отказалась встретиться с девушкой - заявила, что все это вранье, ее ребенок умер. Предполагаемый родной брат Дмитрий встал на сторону матери - он согласен был общаться с Настей только после проведения теста ДНК. А вот возможный отец Эдуард встрече обрадовался - он давно верил, что Анастасия просто избавилась от их первого ребенка, но он выжил. Мужчина надеялся, что этот ребенок - Арина.

Девочка попала в большую приемную семьи.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ТЕСТ ДНК?

Узнав историю воссоединения семейства в Новосибирске, на Арину вышел Первый канал. Девушке предложили поучаствовать в программе «На самом деле» и провести ДНК-тест. На телешоу Арина приехала вместе с предполагаемыми отцом Эдуардом и братом Дмитрием. В конце программы эксперт лаборатории ДНК-диагностики вскрыл конверт с результатами теста, которых никто не ожидал:

- Проводился тест на родство по митохондриальной ДНК, передающейся от матери к ребенку, между Дмитрием и Ариной. Результаты таковы: вероятность того, что Арина и Дмитрий состоят в близком родстве по женской линии и имеют одну мать, составляет 0%. У вас разные матери и разные отцы. Либо же есть какой-то общий дальний родственник, который здесь не присутствует.

Второй вывод, который сделали генетики:

- Вероятность того, что Эдуард действительно отец Арины, составляет 0%. Но в ходе проведения исследования при сравнении генетических профилей Эдуарда и Арины установлено большое количество совпадающих генетических признаков. Поэтому было решено провести дополнительное исследование на родство, чтобы узнать, в каких возможных родственных отношениях Арина и Эдуард могут состоять. И с вероятностью 69,5% Арина и Эдуард могут быть дядей-племянницей или неполнородными братом-сестрой. С вероятностью 28% они могут быть двоюродными братом или сестрой.

Вместе с приемной мамой.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

МОГУТ ЛИ ЭДУАРД И АРИНА БЫТЬ РОДСТВЕННИКАМИ?

КП-Новосибирск обратилась за помощью к генетикам, чтобы они помогли расшифровать краткое послание экспертов из телешоу.

- Можно сказать точно, что если у Арины и Дмитрия разные митохондрии, братом и сестрой они быть не могут, - говорит Валерий Полуновский, эксперт компании MyGenetics. - У детей всегда одинаковые митохондрии - они всегда наследуются по материнской линии. Что касается оценки вероятности и родства между Ариной и Эдуардом, все зависит от методики подсчета и количества маркеров. Все мы в каком-то поколении родственники и большая семья - вероятность в любом случае будет не нулевая. В то же время результат 100% мы никогда не получим.

- То есть оценка вероятности родства - это всегда приблизительный и неточный результат? И 69,5% еще ни о чем конкретно не говорят? К примеру, у меня и у вас тоже может быть такое совпадение? - уточнил журналист КП-Новосибирск у эксперта.

- Да, это же не установленная степень родства, а вероятность родства, а она всегда будет больше нуля. То есть Арина и Эдуард могут быть чужими друг другу людьми.

ЧЕГО ХОЧЕТ АРИНА?

Но пока Арина больше верит не экспертам и генетикам, а сердцу. Ей очень хочется узнать, кто же ее родители на самом деле… Она не верит, что все предыдущие поиски оказались напрасными.

- Я буду копать дальше. Я не отпущу эту ситуацию, - призналась КП-Новосибирск Арина. - Почему же тогда вся семья Насти была уверена, что девочку выкинули? Почему они были уверены, что ищут некую Калерию? Слишком много совпадений, которые не могут быть случайными. Не знаю, что и думать...

Арина собирается продолжить поиски родни по линии Эдуарда, ведь генетик сказал - какое-то сходство есть. Но не направил ли таким образом девушку по ложному следу?

Выброшенная младенцем на помойку нашла своих родителей? На самом деле. Выпуск от 25.05.2020.24 года назад в мусорном баке многоэтажки был обнаружен младенец. Тогда установить его родителей не удалось. А несколько месяцев назад Арина Забара узнала, что все это время ее мать жила практически по соседству, а ее брат является мужем ее подруги. Но подтвердит ли генетическая экспертиза родство этих людей?

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