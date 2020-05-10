«Брат всегда был рядом, а я и не знала»: девушка, которую младенцем выкинули в мусоропровод, неожиданно нашла семью

Арине Забаре 23 года. Ее историю «Комсомолка» рассказывала под Новый, 2020 год. Новорожденную девочку нашли в мусорном контейнере в одной из многоэтажек Новосибирска. Ребенка взяла на воспитание приемная семья, вырастили умницу и красавицу. Но годы шли, и девушка все думала: кто же ее настоящие мама и папа? Почему они решили от нее избавиться? А может, это не они ее выкинули, а кто-то другой?.. Мы опубликовали статью в надежде найти родственников. А оказалось, что с другой стороны поиски тоже шли!

Маленькая Арина попала в приемную семью, где о ней заботились как о родной.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

ТАИНСТВЕННАЯ ФАМИЛИЯ И ПУТАНИЦА В БУКВАХ

В документах Арины Забары, которые она хранит как связь с прошлым, есть свидетельство о рождении. Там имя у девочки другое - Карелия Зеркалова. Когда ей исполнилось 14 лет, она полностью сменила имя. Стала Ариной и взяла фамилию приемных родителей, а сейчас носит фамилию мужа. Но документ не давал покоя. Что за странное имя - Карелия? И кто же такие Зеркаловы? В свидетельстве было указано имя мамы и папы, Арина прошерстила все социальные сети - совпадений нет!

Тайна имени между тем раскрывалась просто. В 1996 году на местном телевидении существовала передача «Зеркало», вела ее телеведущая Калерия Карманова. В одном из сюжетов шла речь о девочке, найденной в мусорном баке. Так в те годы Новосибирск узнал о малышке, которую случайно спасли жители того дома. Видимо, решено было дать девочке имя в честь телеведущей и программы. Перепутали местами буквы, скорее всего, случайно: вместо Калерии девочку назвали Карелией.

Вот так Арина попала на ложный след. Делала запросы в полицию, там отвечали, что все архивы были уничтожены, никаких данных нет. Как и нет в Новосибирске никаких Николая и Марии Зеркаловых.

В то же время искали и Арину. Пост о том, что в Новосибирске разыскивается девушка 1996 года рождения по имени Калерия (не Карелия) написали родной брат и двоюродная сестра пропавшей. Арина могла бы наткнуться на этот пост, если бы написала имя именно так, но девушка искала что-нибудь связанное с Карелией Зеркаловой и ее родителями.

Пост, который написали родной брат и двоюродная сестра Арины-Карелии. Фото: оцсети.

БРАТ БЫЛ ПОБЛИЗОСТИ

И вот уже после публикации в «КП», в феврале, Арине скинули пост о ее розыске добрые люди, которые сопоставили две истории. Она увидела фото брата и сестры. В глазах потемнело, во рту пересохло. Неужели вот она - удача? Скоро раскроется тайна ее рождения? Но сначала расскажем про брата. Живет он с сестрой в поселке совсем рядом с Новосибирском. И оказывается… даже был знаком с нашей Ариной-Карелией!

- Я смотрела на его фото и не могла понять, где же я его видела, - рассказала «КП» - Новосибирск» Арина. - Переслала фото своей сестре по приемной семье. Она сразу ответила: «Это же муж нашей общей подружки!» Представляете, как мал этот мир!.. Брат всегда был рядом, а я и не знала…

В тот же день родные брат и сестра созвонились. Был 10-й час вечера, но Арина уже больше не могла ждать - и так всю жизнь провела в неведении и догадках. Взяла мужа за руку:

- Поехали с моими родителями знакомиться. Они, как оказалось, живы!

ТЯЖЕЛАЯ ИСТОРИЯ

Аришу в поселковом домике встречали двоюродная сестра и родной брат, затеявшие поиски, а также отец и бабушка по папиной линии. Посмотрели на девочку, дочкой назвали. Рассказали историю ее появления на свет.

- Родителям было по 16 - 17 лет, когда мама забеременела. Мама жила со своими родителями, папа - со своими. Бабушка и дедушка по материнской линии были… нехорошими людьми. Наркомания их в итоге сгубила, но до этого они успели дел наворотить. Квартира, где я родилась, была чем-то вроде притона. Как рассказывает бабушка, видимо, маму ее родители обкололи чем-то, она ничего не соображала. Вот в такой страшный момент я и появилась. Бабушка меня выкинула, а маме сказала, что ребенок умер, - уже спокойным голосом рассказывает Арина. - Папа потом вроде как у матери спрашивал: «Где ребенок? Ты же беременная была?» Она ответила, что умер. Но почему про похороны никто не поинтересовался? Это же ребенок, не вещь... Видно, время было такое, что не до того всем было, - и тут находит оправдание родственникам Арина.

У сибирячки есть свой ребенок, и его она никому никогда не отдаст.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

«МЕНЯ ЗАБЛОКИРОВАЛИ»

Найденный отец Арины работает, но любит выпить, не без этого. Мама живет в том же селе, но в другом доме. Как говорят родственники, женщина склочная, агрессивная, может и напасть, так что с ходу к ней являться на порог откровенно не советовали. Боялись за девушку.

- Я решила ей написать. Телефон-то мне дали. Написала: «Здравствуйте…» По имени-отчеству к ней обратилась. Она спросила: «Вы кто?» Я полушутя написала: «Твой 1996 год». После этого она меня заблокировала. Значит, помнит, - продолжает Арина. - У нее кроме меня и моего родного брата было еще двое мальчиков от других мужчин, но их отдали в детские дома. Где они сейчас, никто не знает.

После этой встречи в жизни Арины ничего кардинально не поменялось. Лучше и ближе всех она продолжает общаться с двоюродной сестрой, которая и затеяла ее поиски.

Правда о родителях оказалась неприятной. Но Арина не боится смотреть жизни в глаза:

- Дедушка и бабушка по матери… Ну что про них говорить… Они умерли уже, жизнь их наказала. Есть брат, есть сестра, общаемся. Знаете, это приятно - иметь родственников. Я не жалею о том, что узнала правду. Думаю, каждый ребенок имеет на это право.

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Арина пыталась искать родителей в социальных сетях, но ничего не вышло. Все, что у нее есть из прошлого, - одна бумажка из милиции и свидетельство о рождении (подробнее).