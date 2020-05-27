«Не плачь, девочка»: сибирячка, которую выбросили младенцем в мусоропровод, сделала тест ДНК

Жительница Новосибирска Арина Забара благодаря ДНК-тесту пыталась узнать, нашла ли она свою родную семью. Напомним, история Арины - очень драматичная. 24 года назад в крещенские морозы младенца, завернутого в целлофан, достали из мусоропровода. Казалось бы, спасти ребенка шансов не было, тем более стояли холода... Но девочка выжила.

ЗАГАДКА ИМЕНИ

Жизнь девочки сложилась хорошо - ее взяла под опеку многодетная семья, в которой росли более 30 ребятишек.

- В больнице приемным родителям дали мое свидетельство о рождении: Карелия Николаевна Зеркалова, - показывает девушка. - Но мне это странное имя - Карелия - никогда не нравилось. Поэтому в 14 лет я стала Ариной и взяла фамилию приемных родителей, которые для меня стали как родные, а сейчас вообще ношу фамилию мужа.

Так Карелия Зеркалова превратилась в Арину Забару. Сейчас Арина ужа сама стала мамой, счастлива в браке. Но не оставляла в покое мысль: «Вот бы найти биологических родителей».

В свидетельстве о рождении странная фамилия - Зеркаловы.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Глобальные поиски девушка начала в прошлом году. Еще раз изучила свое свидетельство о рождении. Мама - Мария Ивановна Зеркалова, папа - Николай Николаевич Зеркалов. Выдан документ 11 марта 1996 года.

- Я думала, что вписаны настоящие данные. Перерыла весь интернет, все соцсети. Не нашла людей с такими именем-фамилией, - вздыхала Арина-Карелия. - Написала запрос в полицию - ответили, что в нашем городе таких жителей нет.

И вот, когда «Комсомолка» опубликовала историю поисков на сайте, кто-то из читателей в комментариях вспомнил, что на местном телевидении была программа «Зеркало», вела ее Калерия Карамнова. В одной из передач, как раз в середине девяностых, рассказали про девочку, найденную в мусоропроводе. Видимо, в честь ведущей опека ребенка и назвала! Только одну букву в имени перепутали. Так Калерия стала Карелией. А фамилию Зеркалова дали по названию программы «Зеркало». Имена папы и мамы, выходит, выдумали, чтобы прочерки не ставить.

СЛУЧАЙНОЕ СОВПАДЕНИЕ

Но на этом точку в истории было ставить рано. Оказывается, с другой стороны девушку тоже искали. Двоюродная сестра опубликовала в социальных сетях пост о том, что ищет девушку по имени Калерия. Сибирячка слышала от родных, что ее тетя в том же году ходила беременной, а под Новый год пропала. Вернулась домой уже без живота и ребенка. На расспросы о том, где малыш, отвечала нехотя, потом заявила всем, что ребенок умер.

Вскоре на местном телевидении вышла программа, что в Новосибирске, на той же улице, где, предположительно, целый месяц пропадала молодая мать, был найден ребенок. Родня ахнула: «Так вот что она с малышкой сделала!» Но чудом выжившую девочку в то время никто искать не стал. Только двоюродная сестра спустя годы решила узнать правду.

Тот самый акт о нахождении ребенка.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Благодаря посту в социальных сетях предполагаемые родственницы и нашлись. Как только удалось связаться, Арина собралась с духом и поехала в село рядом с Новосибирском, где сейчас живет та самая семья. Отец и мать той малышки живы, но в разводе. Есть у них еще один общий сын, его зовут Дима и он уже совсем взрослый.

Отец на Арину посмотрел, приобнял, дочкой назвал. А потенциальная мама вовсе не стала общаться с девушкой - в первом же телефонном разговоре заявила, что это все неправда, дочки у нее быть не может. А после отправила Арину в черный список.

Как рассказала бабушка по отцовской линии, в мусоропровод девочку, должно быть, выкинули родители родной матери - они были алкоголиками и наркоманами. В живых их больше нет, давно погибли.

КРУТОЙ ПОВОРОТ

Общение Арины с семьей не сложилось. Мама сразу отреклась, брат Дима не поверил в эту историю - предложил сначала ДНК-тест сделать, а уж потом родниться. Однако тесты - дело очень дорогое.

- Да и надо ли придираться? - думала Арина. - Столько совпадений, ошибки быть не может. Ну, не хочет брат общаться - не надо. Главное, что я свою историю узнала. Ни о чем не жалею.

Девушка хотела уже бросить семейное расследование, как вдруг на нее вышли редакторы федерального ток-шоу «На самом деле». Арине предложили приехать на программу, рассказать всей стране свою историю, а взамен провести генетическую экспертизу.

Вместе с Ариной в телестудию приехали ее потенциальный отец, брат и даже дядя (соседи за глаза обвиняли его в связи с девушкой брата). Трое мужчин были не слишком эмоциональны.

Отец признался, что ждал рождения ребенка, но ему сказали, что он умер, а потом он узнал о телепрограмме «Зеркало» и о выкинутой в мусоропровод девочке. Еще тогда подумал, что его дочка, но искать особо не стремился. Брат четко дал понять, что девушке не верит. Якобы мама ему говорила, что вся эта история - вранье, его сестра умерла. Только дядя немного расчувствовался, заявив, что если Ариша ему племянница, то он все для нее сделает.

Арина очень долго хотела найти родителей.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

В самом конце телепередачи эксперт раскрыл результаты генетической экспертизы, которые заставили всех ахнуть. Потенциальный отец таковым не является! Некоторое генетическое сходство есть, но по нему на 69,5% они могут быть дядей и племянницей либо неполнородными братом и сестрой. С дядей и братом вообще никаких совпадений. Генетик даже заявила:

- Отцы и матери у вас 100% разные.

Что до генетического сходства с потенциальным папой, оно не полное. Вполне возможно, что 69,5% - это чистое совпадение. Как и все остальное в этой истории.

Арина расчувствовалась. Неродной человек, который должен был быть ее дядюшкой, подошел, обнял и сказал: «Не плачь, девочка».

И девочка перестала. Она утерла слезы и заявила:

- Ничего. Я буду искать дальше.

Уважаемые читатели! Мы не первый раз рассказываем историю этой сильной девушки. Если вы что-то знаете о ее родителях, позвоните нам в редакцию по телефону 8-923-145-11-03 или напишите на этот же номер сообщение в WhatsApp.

КСТАТИ

Родная мать девочки боится полиции?

Как бы то ни было, но 23 года назад было совершено преступление. Ребенка выкинули в мусоропровод. В мороз. По сути обрекли на гибель. Может, родная мать Арины просто боится полиции и ответственности? Боится, что придется отвечать за содеянное? У Арины до сих пор хранятся бумаги, которые ее приемной семье передали из больницы: милицейский акт о доставлении подкинутого ребенка. «Завернут в целлофан, в голом виде, новорожденный. Мать ребенка установить не удалось», - написано в документе. Юристы говорят, милиционеры тогда могли трактовать это дело или как покушение на убийство, или как заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.

- Уголовное дело должны были возбудить обязательно! По старому Уголовному кодексу РФСФР за покушение на убийство могли максимально назначить 10 лет лишения свободы, за оставление в опасности - до 2 лет. Но срок давности по обеим статьям уже истек, он составляет 10 лет. Так что ни бабушке, которая уже умерла, ни маме, если бы вдруг она оказалась виновной, ничего не грозит. Ни полиции, ни прокуратуре это дело уже не интересно, - объясняет юрист Константин Зиновьев.

К слову, в ГУ МВД по Новосибирской области о девочке-подкидыше знают, сами пытались помочь ей найти родителей. Говорят, что столкнулись с проблемой: архивы не сохранились.

- Формирование электронных массивов документов началось только с 1999 года, а книги учета заявлений и сообщений о преступлениях в соответствии с приказом МВД от 2012 года хранятся в течение 5 лет, а по истечении срока хранения подлежат уничтожению, - прокомментировали в управлении МВД.

Вот так. Но и сама Арина к ответу никого призывать не хочет. Будет рада всем, кто поможет ей узнать ее историю.

Выброшенная младенцем на помойку нашла своих родителей? На самом деле. Выпуск от 25.05.2020.24 года назад в мусорном баке многоэтажки был обнаружен младенец. Тогда установить его родителей не удалось. А несколько месяцев назад Арина Забара узнала, что все это время ее мать жила практически по соседству, а ее брат является мужем ее подруги. Но подтвердит ли генетическая экспертиза родство этих людей?

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