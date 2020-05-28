2020-05-28T10:36:16+03:00
Здоровье

Вертела я ваши килограммы: толстушка благодаря пилону скинула 30 килограммов и стала красоткой

Преобразившуюся сибирячку сейчас с трудом узнают знакомые: она носит одежду на 12 размеров меньше
Татьяна СОЛОВОВА
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Настя избавилась он трети своего веса. Фото: личный архив.Настя избавилась он трети своего веса. Фото: личный архив.
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29-летняя жительница Новосибирска Настя Чекменева - миниатюрная брюнетка с девчачьей профессией: она - мастер по уходу за волосами. Порхает вокруг клиентов, словно бабочка, хотя сейчас шутит, что пару лет назад больше напоминала гусеницу с огромным количеством складок. Девушка весила под сотню кило и с трудом находила одежду по размеру. Преобразиться в красотку Настя смогла за пять месяцев. Как ей это удалось и что стало мотивацией - в нашем материале.

Настя начала поправляться, когда стала работать из дома. Фото: личный архив.

Настя начала поправляться, когда стала работать из дома. Фото: личный архив.

«ЛИСТАЛА И УЖАСАЛАСЬ, КАКОЙ Я БЕГЕМОТИК»

- Толстеть я начала, когда в 2016 году бросила работу бухгалтера: уйти из нервной профессии, где много цифр и ответственности, меня уговорил муж, - рассказала КП-Новосибирск Настя. - Я стала работать из дома: модерировала отклики на одном сайте. Работа сидячая…

Двигаться Настя стала намного меньше, а вот есть - больше: холодильник всегда рядом, и девушка себе ни в чем не отказывала.

- Моя слабость - соленые помидоры, я ела их постоянно. А еще - майонез, колбасу, - перечисляет сибирячка.

В итоге при небольшом росте 168 сантиметров девушка стала весить 96,6 килограмма. Настя старалась не комплексовать из-за веса, но бывали моменты, когда все же срывалась.

Такой сибирячка была в начале тренировок. Фото: личный архив.

Такой сибирячка была в начале тренировок. Фото: личный архив.

- Обиднее всего было в магазинах одежды. На меня даже 56 - 58-й размер не налезал, - признается Настя.

Муж супругу лишними кило в открытую не попрекал, но иногда подкалывал.

- Шутил: «Когда ты ложишься на кровать, с моей стороны она приподнимается». Он сам худой, так что постоянно меня подначивал. Для меня такие фразочки мотивацией не были. Любит? Любит. Я продолжала есть, - говорит сибирячка.

Момент, когда Настя решила меняться, наступил после отпуска.

- Смотрела на свои фото. Листала и ужасалась, какой я бегемотик, - вспоминает девушка. - Решила, что к следующему отпуску, который был запланирован примерно через пять месяцев, я обязательно похудею. Вот возьму себя в руки - и похудею, чтобы не плакать над фотографиями.

Спорт преобразил девушку. Фото: личный архив.

Спорт преобразил девушку. Фото: личный архив.

«ЗНАКОМЫЕ НЕ УЗНАЮТ»

Первым делом Настя села на диету:

- Исключила все соленья, майонез, жирное. Ох как я тогда хотела любимых соленых помидоров! Но теперь я их совсем не ем!

Тогда девушка сбросила 6 кило. К диете прибавился спорт. Но не обычные тренировки в фитнес-центре, а танцы на пилоне!

Тренировки помогли Насте подтянуть фигуру. Фото: личный архив.

Тренировки помогли Насте подтянуть фигуру. Фото: личный архив.

- Сначала я очень стеснялась. Вроде как я толстая, а все вокруг такие подтянутые. Мне даже свой вес удержать на пилоне тяжело было. Весила много, а руки были слабыми, - описывает первые сложные шаги в пол-дэнсе сибирячка. - Мне, можно сказать, повезло: в студии очень хорошие девочки, никто надо мной не подшучивал, все поддерживали. А когда я начала худеть, постоянно говорили: «Ты таешь на глазах!» Бальзам на душу!

И правда - за пять месяцев Настя «растаяла»: стала весить 66 килограммов.

Настя не ест соленые помидоры. Фото: личный архив.

Настя не ест соленые помидоры. Фото: личный архив.

- Я поехала в отпуск похудевшей, как самой себе и обещала, - радуется девушка. - И одежду перед поездкой выбрала без проблем - 46-й размер!

Сибирячка настолько преобразилась, что знакомые перестали ее узнавать.

- С одной бывшей коллегой мы не виделись почти полгода, а когда встретились, она меня не узнала. А потом стала расспрашивать, как у меня получилось так похудеть, - смеется Настя.

Настя стала подтянутой красавицей. Фото: личный архив.

Настя стала подтянутой красавицей. Фото: личный архив.

Диету Настя немного смягчила: с утра может позволить себе бутербродики. Но потом - на пилон, сбрасывать наеденное.

- Муж теперь не шутит, одаривает комплиментами: «Красотка!», - улыбается Настя.

В общем, вертела Настя лишние килограммы и прекращать не собирается! И не надо: выглядит она отлично!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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