«Папу сдали в детский дом»: сибирячка ищет родственников погибшего отца

37-летняя жительница Новосибирска Наталья Колотвинова ищет родственников погибшего отца. Пост об этом девушка выставила в социальных сетях. Она хочет создать генеалогическое древо для своих детей, то есть папиных внуков. Но информации мало, потому что мужчина вырос в детском доме. Подробности истории выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Сергей Яковлевич Бортяков родился 5 апреля 1958 года. Но его родители отказались от мальчика.

- Папу сдали в детский дом младенцем. Его так и не усыновили - жил в детдоме до 18 лет. Всю свою жизнь он провел в Новосибирске. Однако после выпуска ему все-таки удалось познакомиться со своими родными. Вроде как он нашел тетю, бабушку и дядю, они жили в Искитиме. Я тогда была маленькая и не очень интересовалась этим, - рассказала КП-Новосибирск дочка Сергея Яковлевича - Наталья Колотвинова.

Узнать о родственниках подробнее сибирячке не удалось. Мужчина погиб, когда Наталье было шесть лет. А с родней семью он так и не познакомил.

- Папа работал на заводе, и там произошел несчастный случай. Как написано в документах, он упал с высоты и сильно ударился головой, - говорит сибирячка.

Сергей Яковлевич со своей женой. Фото: личный архив.

Когда Наталья подросла, захотела составить для своих детей генеалогическое древо. Если с родственниками со стороны мамы проблем не было, то по папиной линии возникли сложности.

- Мне эта идея пришла в голову в феврале этого года. Я стала расспрашивать маму, но у нее тоже было не очень много информации. Она дала мне контакты папиных друзей. Но и здесь я не нашла концов: близкая знакомая папы умерла несколько лет назад, а другой человек пропал, - описывает ситуацию Наталья.

Еще одна проблема, с которой столкнулась сибирячка, - смена фамилии. Когда Сергей Яковлевич попал в детский дом, его настоящую фамилию изменили на Бортяков. Это очень осложнило поиски ближайших родственников.

- Думаю, надо обратиться в органы опеки, - предполагает сибирячка. - Больше пока нет вариантов, буду искать методом интуиции.

Уважаемые читатели, если у вас есть информация о Сергее Яковлевиче Бортякове, который родился 5 апреля 1958 года, сообщите нам в редакцию по тел. 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

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