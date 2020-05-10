«Я открою тебе секрет»: сибирячка ищет младшую сестру, о которой узнала после смерти матери

21-летняя Виктория Алексеенко ищет младшую сестру-погодку. Мама девочки отказалась от второго ребенка в роддоме. На этом настояла бабушка. Сейчас мама Вики умерла, а страшную семейную тайну девушке открыл родной дед. Сибирячка во что бы то ни стало хочет познакомиться с родным человеком и просит помощи у читателей «Комсомолки» - может, они помогут сестрам увидеть друг друга?

«КАК МЫ ДЕВОЧКЕ БУДЕМ В ГЛАЗА СМОТРЕТЬ?»

Вика появилась на свет летом 1998 года, когда ее маме было всего 16 лет. Судьбу девочки нельзя назвать легкой: когда ей было 6 лет, погиб отец, а год назад Вика похоронила маму.

- Папу сбила машина, а у мамы обнаружили онкологию по женской части, когда мне было всего 13 лет. После долгого лечения произошел рецидив, и болезнь перешла в IV стадию, - рассказала КП-Новосибирск Виктория.

Девушка понимала, что ее маме осталось жить считаные дни, и Вика решила рассказать дальним родственникам о болезни самого близкого для нее человека.

- У нас семья-то совсем небольшая: я, мама и бабушка. Вспомнила, что по папиной линии жив дедушка. Мы с ним не общались 13 лет. Решила, что он должен знать о маминой болезни. Собралась с духом и пошла в гости. Тогда мне было 20 лет, - вспоминает девушка.

Вика легко нашла дорогу. Будучи ребенком, девочка часто оставалась у дедушки с ночевкой. По рассказам Вики, он настолько привязался к внучке, что решил оформить над ней опеку. Забрал как-то раз в гости и не отдавал. Мама возвращала свою дочку домой с полицией.

- «Ты больше ее никогда не увидишь», - крикнула тогда моя мама ему вслед. С тех пор мы и не общались, - объясняет Виктория. - Встретившись вновь, мы долго разговаривали. После того как я сообщила ему о болезни мамы, он внезапно сказал: «Я тоже открою тебе секрет. У тебя есть родная сестра». Я опешила.

Женщина родила девочку в 16 лет. Фото: личный архив.

В голове Вики крутилась тысяча вопросов: как? откуда? почему раньше никто не сообщил? Дедушка объяснил, что мама Вики забеременела во второй раз сразу после рождения первой дочери. Это произошло в 1999 году.

- Папа с мамой поняли, что не потянут двоих детей. Да и бабушка моя, по маминой линии, была против. Она поставила условие: «Если ты придешь домой с ребенком, то вы все отсюда уйдете. Я вас не приму». Как рассказал дедушка, моя мама очень хотела оставить младенца, но ситуация была безвыходная, - добавляет сибирячка.

Для Вики эта информация была как снег на голову. Она очень хотела поговорить с мамой, но быстро отогнала от себя эту мысль. Женщине и так было плохо - Вика пощадила ее, решила не тревожить старые раны.

- Я поговорила с бабушкой. Она была в шоке от того, что я все знаю. Поначалу отрицала, говорила, что это все выдумки. Потом созналась, и было видно, что ей стыдно за содеянное. Бабушка пыталась меня отговорить от поисков, не понимала, как же мы будем девочке в глаза смотреть. Но меня было уже не остановить, - признается сибирячка.

Вика надеется, что они с сестрой очень похожи на детских фотографиях. Фото: личный архив героя.

«А ВДРУГ ЕЙ НУЖНА МОЯ ПОМОЩЬ?»

В марте прошлого года мама Вики умерла. Свой страшный секрет женщина решила унести с собой, а сама Виктория так и не осмелилась заговорить о сестре. Но с тех пор пытается ее найти.

- У маминых знакомых и подруг мне удалось выяснить, что мама рожала в Горбольнице № 1. Это было примерно летом 1999 года. Мне советуют обратиться туда, но боюсь, что подобные сведения секретные, - делится переживаниями девушка.

Еще одна подруга рассказала, что девочке при рождении могли дать имя Мария или же Нина, а фамилия у нее должна быть Брыкова. Девушка уверена, раз у нее с сестрой одни мама и папа, то и внешностью они должны быть похожи.

- Мамины подруги рассказывают, что слышали эту историю только один раз. Моя мама была очень обижена на бабушку и винила ее во всем, - передает слова знакомых Вика.

За год поисков сибирячка прокрутила в голове тысячу вариантов сценария встречи и знакомства с сестрой. Сначала думала, что, когда найдет сестру, расскажет ей все напрямую. На смену этой мысли пришла идея просто познакомиться на фоне общих интересов и прощупать почву.

- Мне главное понять, нужно ли это ей. Очень хочу перед ней извиниться, рассказать, почему так вышло и под чьим влиянием. Сестра должна понять, что наша мама ни в чем не виновата. Надеюсь, ей будет интересно услышать, какой была мамочка, посмотреть фотографии, - рисует план счастливой встречи Виктория. - А вдруг ей сейчас нужна моя помощь?

Уважаемые читатели, если вы располагаете какой-либо информацией о Марии (Нине) Сергеевне Брыковой 1999 или 2000 года рождения, пожалуйста, сообщите в редакцию по тел. (383) 289-91-00, Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03, kp.nsk@phkp.ru

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