«Я каждый день молюсь за них»: сибирячка ищет в Америке племянниц, которых опека забрала у матери-алкоголички

- Я пытаюсь найти дочерей моей двоюродной сестры. Ее лишили материнских прав и забрали у нее двух девочек. Их вроде как удочерили. У девочек осталась квартира. Хотелось бы, чтобы она досталась им по наследству, - этот пост сибирячка Татьяна Игнатикова разместила в соцсетях.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с тетей, разыскивающей своих племянниц, и узнали историю ее семьи.

«У ДЕВОЧКИ ДАЖЕ КРОВАТКИ НЕ БЫЛО»

- Мать девочек звали Натальей Киприяновой (в девичестве - Сенина), она была моей двоюродной сестрой, жила в Бердске, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна. - Наталья развелась с первым мужем, потом связалась с каким-то армянином. Родила первую дочку Софию, начала выпивать.

Татьяна вспоминает, что условия, в которых жил ребенок, были жуткие.

- Я приехала навестить Наталью, когда Софии было около пяти месяцев. Зашла в квартиру и ужаснулась: София лежала в коляске, у нее даже кроватки не было. Когда я взяла девочку на руки, то поняла, что у нее температура. Сразу же вызвала «Скорую помощь», Софию с Натальей госпитализировали, - рассказывает Татьяна. - Наталья звонила мне из больницы и скандалила, мол, зачем я врачей на нее натравила. Мы тогда очень сильно поругались, она запретила мне приезжать к ним.

Спустя примерно два года Наталья родила вторую дочку, Машу. А вскоре рассталась со своим сожителем-армянином. Казалось бы, самое время взяться за голову, растить дочек, но Наталья снова стала заглядывать в бутылку. Менять привычки она не собиралась.

Маленькая София - старшая из сестер. Фото: личный архив.

«СОСЕДИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ В ОПЕКУ»

Позже Татьяна узнала, что опека забрала девочек у ее двоюродной сестры.

- На нее пожаловались соседи: они видели, в каком состоянии были дети, подкармливали старшую, Софию, - говорит Татьяна. - А Наталья продолжала выпивать.

Позже Наталья пыталась вернуть дочек: устроилась на работу, сделала в квартире ремонт, перестала пить. Но было поздно.

- Когда Наталья пришла в детский дом, то ей открытым текстом сказали: «Девочек увезли в Америку, их удочерили, можете больше не приходить». С тех пор она стала пить еще больше, - вздыхает Татьяна.

Натальи уже нет в живых, но в Бердске осталась двухкомнатная квартира, часть которой принадлежит девочкам.

- Эта квартира принадлежала родителям Натальи, после их смерти ее должны были разделить Наталья и ее родной брат. Так что часть квартиры по праву принадлежит девочкам, - объясняет Татьяна. - Квартира находится в хорошем месте - рядом лес, детский садик. В каком состоянии сейчас эта квартира, я не знаю. Вроде там делали ремонт.

- Зачем вам это нужно сейчас, спустя столько лет?

- Я каждый день молюсь о том, чтобы у девочек все было хорошо. Старшей, Софье, сейчас должно быть около 18 лет. Вдруг сестры оказались без крыши над головой? А у них ведь есть свое жилье!

Уважаемые читатели, если вы узнали эту историю и у вас есть какая-то информация о девушках, то связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72. Все данные мы обязательно передадим их тете Татьяне.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Девочкам придется доказывать право на наследство в суде»

Вот как прокомментировал ситуацию юрист Константин Зиновьев:

- Согласно статье 71 Семейного кодекса усыновленные дети имеют право претендовать на наследство их биологической матери. Другой вопрос, что девочкам придется объяснять в суде, почему они пропустили сроки вступления в наследство, и эти сроки восстанавливать. Но все абсолютно реально.

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