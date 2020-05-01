«Включила боевой режим ради свободы!»: семья из Карасука, у которой нашли коронавирус, объявила врачам голодовку

Самых известных коронавирусных пациентов в Новосибирской области выписали из больницы. Это семья из Карасука, глава которой привез инфекцию из Москвы. В столице он был на заработках — строил мост, но коронавирус остановил работу.

Месяц назад мужчина вернулся в родной райцентр на поезде. Вернулся и не отсидел двухнедельный карантин. Говорит, не знал о правилах, никто не требовал оставаться дома. В первые дни выходил, как и его семья. Местные жители рассказывают, что торговал шашлыком. Жена утверждает, что, на самом деле, торговала она.

Когда глава семейства вернулся из Москвы, его, говорит, не заставляли сидеть дома. Фото: личный архив.

Только через несколько дней за мужчиной пришли врачи, взяли тест, а следом пришел результат — положительный. Соседи устроили семье травлю, шумели: «Завезли коронавирус в наш райцентр!». А у жены строителя случилась истерика, когда за ней и детьми приехали врачи. В сердцах обещала поджечь и дом, и ребятишек, если от них не отстанут. Блефовала, конечно, уже позже объяснила: «Нервы не выдержали».

И вот теперь семья отсидела положенный карантин в больнице. А вечером 30 апреля вернулась домой. Как прошли первые сутки знаменитых пациентов на воле, они рассказали в интервью «Комсомолке».

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— Я просто вытребовала, чтобы нас выпустили домой, — рассказала КП-Новосибирск женщина. — Все пришлось делать в боевом режиме. Еле добились последних результатов (на коронавирус), они оказались отрицательными.

— В боевом режиме, надеемся, не как раньше, когда вы держали дома оборону от врачей?

— Почти. Мы объявили голодовку, мы не принимали пищу, которую нам приносили в больнице. И не только из-за анализов и требования. Просто боялись, вдруг, в еду могут что-то добавить. Мы ели только свою еду, которую нам родственники приносили. Потом я записала видеообращение к президенту, хотела уже отправлять на сайт Кремля. В нем рассказала, что нам опять не говорят результатов анализов, мы сидим в этом неведении. А на носу - майские праздники, понятно, что нас никто бы в эти дни не смотрел, так как выходные, никто бы результатов не сказал. И надо было что-то решать. Я сказала, что буду во все инстанции жаловаться, стучаться. Только после этого в больнице начали шевелиться. Под моим нажимом нас в пять часов вечера выпустили. Сказали, что им сообщили наконец-то анализы, они отрицательные.

Житель Карасука Тельман вместе с детьми в местной больнице. Фото: предоставлено героем публикации.

— А что, вообще, говорят врачи? У вас были неправильные анализы? Или вы, все-таки, были больны, а потом выздоровели?

— Они нам до сих пор ничего внятного не говорят. Говорят, что мы были заражены. Но я в это не верю. Все равно был бы хоть какой-то симптом. Сегодня - ровно 30 дней как мой муж приехал. Ровно месяц. И ни у кого нет симптомов. Наши чиновники в Карасуке объявили, что взяли в районе 230 проб и кроме нас троих, якобы, никто не заболел. Я не верю, что болела, у меня не было никаких признаков. И у детей, у мужа тоже не было.

— Как первый день дома? Все ли хорошо?

— Дома хорошо, не считая того, что половина рассады пропала. А так - все в порядке. Главное, котята и собака живые. Собака не могла нарадоваться. Дочка старшая наша животных подкармливала, она с нами не живет. Вот благодаря ей все целы.

«Я просто испугалась» - жительница Карасука объяснила, почему сдали нервы во время «обороны» дома. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Вы с соседями не успели поговорить?

— Я не хочу с ними разговаривать, если честно. Я хочу, чтобы привлекли людей к ответственности за оскорбления, за распространение наших фамилий. Я не буду сдаваться, пускать это все на самотек. Хочу добиться правды. Наказать тех, кто слил наши данные в соцсети.

— А как вы узнаете, кто это?

— Да все уже известно. Это соседи, которые выставляли с нами видео, и потом оно гуляло по WhatsApp. Плюс врачи, а также люди в администрации. Все они сказали про нас. Я хочу добиться суда за разглашение этой информации. Прежде всего, вопросы у меня к больнице. Если бы кто-то из медицинских сотрудников не выдал наш диагноз, этого бы ничего не было. В середине апреля в интернете были выложены фотографии мужа, наши фамилии. 17 апреля мужа моего забрали в больницу и вот после этого — числа 20-го соцсети все потерли, убрали эти записи. Но авторство мы все равно установим, мне уже помогают юристы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/774280" frameborder="0"></iframe> Жена коронавирусного больного пообещала сжечь дом и детей, отказавшись госпитализироваться.

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