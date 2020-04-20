«Я поджигаю дом, поджигаю своих детей!»: сибирячка с коронавирусом закатила истерику, отказываясь ехать в больницу

- Я из дома никуда выходить не буду! Если вы начнете попытки какие-то воздействовать на меня - я поджигаю дом, поджигаю своих детей, выставляю это все в интернет!

Такие крики разъяренной женщины попали на видео. На четырехминутном ролике почти ничего не видно, в кадре – старый линолеум, отопительная батарея и чьи-то ноги. Но и без «картинки» все понятно: экстренные службы приехали забрать женщину в больницу, а она взяла оборону.

Видео сняла дочка 47-летней хозяйки дома. Кстати, ребенок буднично интересуется – шутит мама, или она всерьез настроена всех убить.

Предыстория инцидента идет с начала апреля. Тогда из Москвы вернулся глава семейства. Ему прописали строгую самоизоляцию на две недели, пока не будет результата теста на COVID-19.

Проба оказалась положительной – болен! Носителя инфекции забрали, но выяснилось, что тому не сиделось дома. Местные рассказывают, что ходил на рынок – торговал шашлыком.

- Мотивация была такова, что он съездил - деньги потратил. Ему пришлось идти на рынок торговать мясом. Шашлыком. Торговал две недели, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Идти на работу, вроде как, пришлось, чтобы семью прокормить. Для родных старался. Только цена может оказаться высокой: сколько людей в районе он заразил, пока нарушал изоляцию? Сколько еще заразят они прежде, чем узнают о своем диагнозе.

Зараженный коронавирусом торговал шашлыком на рынке. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Проверять все контакты – та еще задача. Первым делом медики приехали за женой и детьми больного. Тут-то супруга и заперлась в избе. Говорит, не верит в коронавирус, она и дети здоровы, отстаньте.

- 14 дней, как мой муж приехал, 17, как он уехал из Москвы. Если заболел - заболела бы я. У меня - сахарный диабет, у меня инсулин не вырабатывается. У меня нету иммунитета. Первой была бы я. Первой бы сдохла я, - кричит на видео женщина.

Жена уверена, что не больна. Фото: соцсети.

То ли она не понимает, что может носить вирус, оставаясь здоровой, то ли ей до этого просто нет дела. Ни за что не хочет покидать дом.

- Я никуда не поеду, детей я своих никуда не пущу! Хотите – давайте я сейчас выкладываю все в интернет. Я поджигаю дом, и что хотите тогда и делайте. Вы доводите человека! Вы опозорили нас на весь Карасук, - все громче кричит хозяйка.

Позор был вот в чем: 17 апреля глава Карасукского района Александр Гофман официально объявил о первом местном зараженном. Одновременно с этим по интернету поползли пересуды про эту семью. Теперь, похоже, супруга шашлычника винит власти в своих несчастьях. Дескать, зачем рассказали, что в райцентре есть зараженные.

- Сказали, мой муж уже умер в реанимации, сдох! Откройте интернет. Вы почему доводите людей – меня и детей? Меня опозорили. Я 14 дней вместе с мужем сидела и лежала на одной койке. Если бы я заболела, я заболела бы в первую очередь, - еще сильней разъяряется мать. Похоже, после этого подходит к плите. - Смотрите, я включаю газ, беру спички! Я больше говорить не буду. Вы меня уже достали! Вы понимаете, нет? Я зажигаю газ и я взлетаю! Вы довели меня уже!

Новосибирцы объяснили, почему не соблюдают самоизоляцию. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

К счастью, история закончилась относительно хорошо. И женщину, и детей все-таки увезли в инфекционную больницу Карасука. Но местные еще долго будут «благодарить» семью, которая не верит в вирус. Из-за них, например, в райцентре обратно закрыли сельские школы.

- В связи с усложнением ситуации, с завтрашнего дня сельские школы возвращаются на дистанционный режим обучения, отменяется 1 сезон работы детского оздоровительного лагеря «Лесная поляна», - официально объявили власти, приготовившись к новым заболевшим…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/774280" frameborder="0"></iframe> Жена коронавирусного больного пообещала сжечь дом и детей, отказавшись госпитализироваться.

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