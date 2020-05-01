«Увольнять надо подлецов, кто ее подставил!»: депутат Госдумы вступилась за майора-блодинку из МВД

Депутат Госдумы Вера Ганзя публично заступилась за землячку — начальницу новосибирских участковых Елену Устинову. Напомним предысторию: майор полиции Устинова прославилась своими аудиосообщениями: «оформляем всех поголовно, кроме женщин с колясками и стариков», через WhatsApp она требовала по 10 протоколов за нарушение самоизоляции с каждого райотдела.

Народ отреагировал: вот она, палочная система в действии! Следом всплыли фотографии сотрудницы, которые можно трактовать по-разному. Кто-то видит на них эффектную женщину, кто-то говорит: какая вульгарщина. В МВД в итоге заявили: Устинова будет уволена по результатам служебной проверки. Готовят приказ. Но не все согласны с таким решением. Депутат Госдумы Вера Ганзя написала у себя в соцсетях пост в защиту блондинки в погонах:

Сотрудница полиции сама выставляла такие снимки на свои странички. Фото: соцсети.

— Да что ж такое! Это что, разве ее была инициатива? Она выполняла ценное указание руководства. Увольнять надо было того подлеца, который записал ее слова, чтобы потом выложить и подставить. Да и начать с того, кто такие приказы своим подчиненным отдает.

Редакция КП-Новосибирск дозвонилась до Веры Анатольевны, чтобы подробнее узнать ее позицию. Депутат сразу оговорила, что меру «оформлять всех поголовно» не поддерживает, но увольнение сотрудницы — слишком жестко:

«Составляют протоколы на бомжей, у которых за бутылку водки берут паспорт» - экс-участковый прокомментировал, как действует «палочная» система в МВД. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Я не оправдываю ее. Конечно, если она согласна была внутренне с этим приказом, она неправа, такими методами работать нельзя. Она могла сказать своему руководству об этом. Но она взяла под козырек и выполнила это нелепое указание, за что, собственно, сейчас и страдает. Но давайте представим себе другую ситуацию, когда офицеры перестанут подчиняться. Она — человек системы. Делать ее единственно ответственной в этой ситуации - глупо. Она - офицер полиции и выполняла те инструкции, которые ей дали. А в результате оказалась крайней. Ну, так нельзя поступать. Есть люди, которые эти инструкции готовили, которые ей их озвучивали.

Фотографии сотрудницы МВД обсуждает теперь вся страна. Фото: соцсети.

Прошлась Вера Ганзя и по тому полицейскому, который слил аудио начальницы в интернет:

— Есть организации, в которых режимы совещания по правилам этики не должны разглашаться. Если человек был с ней не согласен, он бы взял и сказал: «Это неправильно!» А он взял и выложил в соцсети! Это - не способ борьбы с неправильными решениями начальства. Для меня Елена Устинова — порядочнее, чем те, кто ее так подставляет. Я не знаю, будет она согласна с увольнением или нет, но я бы на ее месте подала в суд. У нас всегда складывается такая ситуация, что виноваты стрелочники, а не те, кто выше.

«Ее позиция правильная и верная» - юрист заступился за начальницу участковых Елену Устинову. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Что касается палочной системы, то, по словам Веры Ганзи, она – не только в МВД:

— Это вообще маразм, как можно запланировать количество протоколов, сказать, сколько нарушителей будет. Когда мы в прошлом году смотрели государственные программы на 2020 год, там стояли показатели, например, процент оправдательных приговоров. Я сразу задала вопрос: «А вы что, знаете, сколько будет преступлений в 2020 году? Сколько будет оправдательных приговоров? Откуда вы это знаете». Вот эта ситуация с начальником участковых — та же самая процентомания, которая сейчас везде.

Не такой себе народ представлял начальницу участковых. Фото: Яплакал

— Но ведь в Новосибирске действительно очень много было гуляющих на улице людей…

— Люди всегда недооценивают опасность. Я сама сначала не понимала всю серьезность. Я же не поехала в Новосибирск, потому что тогда должна была бы две недели просидеть на карантине дома, даже мусор не вынести. Поэтому осталась в Москве. Я сначала рассуждала: ну что это такое, что будет-то, если я выйду и пройдусь по улице, подумаешь этот вирус? Тем более пишут про него разное. Кто-то - что это, вообще, обычный грипп. И вот мнение у меня поменялось только когда два мои коллеги, депутаты Госдумы, просто ни с того ни с сего свалились с вирусной двусторонней пневмонией. И пока это не коснулось моего окружения, я тоже думала, что коронавирус — не такой уж страшный, что все вокруг раздувается. А вот когда конкретный твой знакомый заболеет, да еще и тяжело заболеет, тогда придет понимание, как все серьезно. К сожалению, понимание это приходит поздно.

В Новосибирске появилась запись, где якобы начальник участковой службы отдает приказ по WhatsApp всех штрафовать.

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