«Приседания с бидонами, отжимания с Достоевским»: олимпийская медалистка раскрыла секреты спорта на карантине

Спортсменка из Новосибирска Алена Заварзина ушла из большого спорта и проводит карантин с мужем, олимпийским чемпионом Сочи-2014 по сноуборду Виком Вайлдом. Парочка сейчас в изоляции в пригороде Лиссабона. Как оставаться в это время в форме? Девушка разработала собственный комплекс упражнений: вместо фитнес-клуба, гирь и гантелей - тома Достоевского, пакеты с продуктами, бидоны и найденные пеньки. Как поддерживать форму без фитнес-зала - в материале КП-Новосибирск.

Алена Заварзина - известная российская сноубордистка из Новосибирска. За годы своей карьеры в большом спорте она завоевала бронзу в гигантском слаломе в Сочи-2014, выиграла несколько чемпионатов Европы и удачно вышла замуж. Свадьба с американским сноубордистом Виком Вайлдом не только принесла личное счастье, но и позволила сборной России получить профессионального спортсмена, завоевавшего первое олимпийское золото в сноуборде. В сентябре 2018 года Алена Заварзина объявила, что завершает карьеру и поступает в Лондонский колледж искусств Central Saint Martins на графического дизайнера. А сейчас, во время карантина, решила стать тренером для 20 тысяч подписчиков.

superzina Алена Заварзина показала, как тренируется во время самоизоляции

- Алена, расскажите, как изменились ваши тренировки после ухода из спорта. И главное, как они изменились с уходом на карантин?

- Я в принципе всегда тренировалась по одной программе - на растяжку, мышцы, кадионагрузки и гибкость. Но теперь тренируюсь немного реже, чтобы поддерживать себя в тонусе. Не стремлюсь достичь какого-то конкретного результата.

Мы с мужем живем в Португалии, снимаем здесь небольшой дом. Из города выезжать нельзя, ходить в магазин можно только по одному, а еще нужно соблюдать дистанцию при общении. На карантине очень много свободного времени, а это реальная перспектива разжиреть, если не тренироваться. Мы не едим больше, но двигаемся гораздо меньше, тратим гораздо меньше калорий, поэтому приходится компенсировать даже обычное потребление пищи своими сверхактивностями каждый день. Просто чтобы не выкатиться с карантина шариком.

- Как вам пришла в голову идея использовать продукты, бидоны и другие бытовые вещи во время тренировок?

- Каждый спортсмен слышал о калистенике - это система тренировок с собственным весом вместо похода в тренажерный зал. Начав тренироваться каждый день дома, я решила, что, может быть, с помощью всех этих пакетов с продуктами смогу подготовить тело к лету. Вдруг мне повезет, и я буду выглядеть после карантина лучше, чем до него? Сначала я нашла на улице камень, но он оказался слишком тяжелым - около 9 кило. Потом я приспособила трехлитровый бидон с водой, их здесь используют для сбора дождевой воды. Постепенно заменила воду на щебень, увеличивая вес снаряда. Вместо пятикилограммовых гантелей мне потребовались камни, подходящие можно было найти на пляже. Там же нашла пенек, чтобы отжиматься боком. Из веревки сделала систему для подтягивания - всего два узла и карабин. Потом приспособила книги Достоевского «Братья Карамазовы» и «Идиот» для отжиманий от пола. Придумала, как использовать стул вместо брусьев для гимнастики и делать на нем отжимания.

superzina Алена Заварзина тренируется с пакетами и бидонами

- Как понять, что выбрать в качестве снаряда? Почему поднимать бидон можно, а вот утюг - бесполезно?

- Секрет прост: ты используешь все, что есть. Это приходит с опытом и вдохновением. Мне кажется, все, кто чаще раза в неделю занимался зарядкой, могут легко приспособить нужные вещи.

- С чего начать тренировки на самоизоляции?

- Берешь пакет с продуктами, который принес из магазина, - допустим, весом 5 килограммов. И начинаешь тренироваться. Становая тяга - 12 раз по три подхода, перерыв между подходами не больше минуты. Приседания - 12 раз по три подхода. Выпады - 12 раз по три подхода. Можно делать жим от груди с тяжелым предметом - например, с тазиком. Если поместить туда картошку или камни - будет эффект. Главное, все делать по 12 - 15 раз, три подхода с перерывом в минуту - и будет вам счастье!

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