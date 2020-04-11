«Хожу дома на руках»: чемпион мира по гимнастике Иван Стретович показал, как тренируется во время самоизоляции
Проснулся, улыбнулся - и на зарядку. Так начинается утро у чемпиона мира по спортивной гимнастике, серебряного призера Олимпийских игр новосибирца Ивана Стретовича. Для поддержания физической формы спортсмен в качестве снарядов использует диван, стулья и даже пятилитровые бутыли с водой, которые есть в его квартире. Говорит, главное - фантазия и воля к тренировкам. В зал во время самоизоляции не побежишь, вот и приходится изгаляться.
- В нашем деле самое главное - держать тело в тонусе. Делаю все, что в голову приходит. Главное - смекалка, - делится настроем с КП-Новосибирск Иван Стретович.
«Я «СИЖУ» - ПРОЦЕСС ИДЕТ»
Тренируется чемпион усиленно каждый день. Самое оптимальное упражнение - «Стульчик у стенки». Нужно облокотиться спиной к стене и присесть. Иван рекомендует новичкам начинать с 30 секунд и постепенно увеличивать время. Сам спортсмен «сидит» 3 минуты.
- Это суперсумасшедшее упражнение и на пресс, и на спину, и на боковую, и на заднюю поверхность бедра, - уверяет Иван.
УПОР ЛЕЖА ПРИНЯТЬ
Далее Иван делает упражнения на руки - всем известные отжимания. Пяти подходов по 30 раз вполне достаточно. Но если увеличить нагрузку, понадобится дополнительный атрибут - диван.
- Упираемся руками в диван, ноги - на полу, и вперед! Три подхода по 25 раз. Не забываем правильно дышать, - комментирует чемпион.
Иван Стретович держит себя в форме. Фото: Иван СТРЕТОВИЧ.
КОМБИНАЦИЯ «ПУПП»
В этот комплекс упражнений входит сразу несколько видов. Первым делом сибиряк качает пресс. Он проталкивает ноги под диван - и поехали. Несколько подходов по 100 раз - даже пенсионер сможет. Следующее - уголок. Иван держит ноги, пока не устанет. Еще одно упражнение - планка. От 30 секунд до 1,5 минуты. Ну и приседания. Спортсмен выполняет три подхода по 25 раз.
- Помимо этого, я хожу дома на руках. Еще просто встаю на руки и отжимаюсь, - делится с КП-Новосибирск Иван Стретович.
Ну, это, конечно, сможет сделать уже не каждый пенсионер. Бабушки и дедушки, на руках ходить не надо!
Кстати, тренер на связи со спортсменом 24/7. Иван - профессионал и понимает, как важно, чтобы во время тренировки были задействованы все группы мышц. Однако советы тренера все же не повредят. Поэтому парень отправляет ему видео домашних тренировок. Вот такая позитивная самоизоляция у чемпиона по спортивной гимнастике Ивана Стретовича.
Гимнаст Иван Стретович показал, как тренироваться дома во время самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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