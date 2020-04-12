2020-04-12T22:51:37+03:00
Коронавирус Covid-19

«Подтягиваюсь, когда иду в магазин»: девушка-армрестлер Екатерина Никишева рассказала о домашнем режиме

Спортсменка не скучает в четырех стенах - ведет занятия по фитнесу и пытается сесть на шпагат
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Екатерина качает руки в домашних условиях. Фото: личный архив.Екатерина качает руки в домашних условиях. Фото: личный архив.
Изменить размер текста:

Четырехкратная чемпионка Европы и пятикратная чемпионка России по армрестлингу Екатерина Никишева на самоизоляции не расслабляется, киношки и чипсы - это не ее формат. Екатерина и дома занимается армреслингом, а также как фитнес-тренер продолжает вести занятия в режиме удаленки. Несколько раз в неделю она «встречается» со своими подопечными по скайпу.

- Для тренировок по фитнесу никакие приспособления не нужны. В комплексе обязательно есть растяжка, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

Для собственных тренировок девушка использует несколько гантелей в качестве тренажеров для укрепления кистей.

- Когда я ходила в зал, то занятия были каждый день - три тренировки по армрестлингу, два занятия по йоге и две тренировки по общефизической подготовке, - перечисляет спортсменка.

Домашние тренировки Екатерины проходят каждое утро и занимают около 40 минут. Сначала девушка делает разминку, отжимания - четыре подхода по 20 раз, а потом качает руки: цепляет к гантелям специальный ремень, качает пальцы, далее - кисти и наконец руки. Все это делается по четыре подхода, в каждом по 20 повторений.

- Благо во дворе у нас есть брусья. Когда в магазин выхожу, пару раз подтягиваюсь и иду счастливая. Муж тоже мастер спорта - можем и с ним вместе потренироваться дома, какие-то захваты отработать, - говорит Екатерина.

По словам спортсменки, самоизоляция пошла ей на пользу. Девушка больше времени уделяет растяжке и надеется, что в скором времени сможет сесть на шпагат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хожу дома на руках»: чемпион мира по гимнастике Иван Стретович показал, как тренируется во время самоизоляции

Как пережить самоизоляцию и не потерять форму, известный гимнаст рассказал «Комсомолке» (подробнее).

Федерер бьют мечом по стене, а Бэкхем бегает вокруг своего поместья: как известные спортсмены поддерживают форму в режиме самоизоляции

Звезды спорта по всему мира показывают в соцсетях упражнения, большинство из которых повторить у себя дома под силу каждому (подробнее).

Юлия Ефимова показала, как можно плавать на кухне

Спортсменка не прекращает тренировок даже в период самоизоляции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Тренируйся дома»: известные спортсмены показали, как не расставаться со спорт в режиме самоизоляции»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Закроют в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса
Уже отобраны 60 человек, которых привьют первыми: среди них — разработчик вакцины. Как за ними будут наблюдать и какие есть риски — в нашем материале
Вирусолог Виталий Зверев: коронавирус теперь с нами навсегда. Как грипп или простуда
Академик РАН, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев прокомментировал, почему коронавируса не стоит бояться [видео]
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020: 278 человек заболели за сутки
В Подмосковье готовятся к усилению карантинных мер и вводу пропускного режима. Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020 года
Оперативный штаб о москвичах, не соблюдающих изоляцию: Возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете
Только за один день 10 апреля в столице 3,5 млн. человек покидали дом более чем на 6 часов. Это удалось определить с помощью сотовых операторов
«Закроют на сутки в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса
Уже отобраны 60 человек, которых привьют первыми: среди них — разработчик вакцины. Как за ними будут наблюдать и какие есть риски — в нашем материале
Новости 24
Как встречать Пасху дома во время коронавируса: советы батюшки
Батюшка объяснил, крестят ли ребенка во время вспышки коронавируса
«Я стал кашлять, поднялась температура»: Александр Васильев оказался в Коммунарке с подозрением на коронавирус
«Татьяна общается»: директор Булановой рассказал о состоянии певицы, госпитализированной с подозрением на инсульт
«Первый раз видела очередь из скорых. Это жутко»: сибирячка рассказала, что творится в инфекционной больнице
А как же самоизоляция? В Вербное воскресенье новосибирцы пришли в храмы
В Новосибирске отец и сын скрутили вора, который ограбил пенсионерку
Сходили за хлебушком на 30 тысяч: супругов из Новосибирска оштрафовали за нарушение самоизоляции
Бабушка украла айфон, пока стояла в очереди за справкой о несудимости
«Один из заболевших – дальнобойщик, он в тяжелом состоянии»: стало известно еще о 10 заразившихся коронавирусом в Новосибирске
Аллергия во время самоизоляции в Новосибирске: в минздраве объяснили, что делать больным
Поиски 8-летнего мальчика с самокатом, пропавшего в Новосибирске, завершены
Ушел погулять и не вернулся: в Новосибирске пропал 8-летний мальчик с самокатом
Юрист объяснил, как вести себя во время режима самоизоляции, чтобы не получить штраф
Александр Мясников о коронавирусе: «Российское здравоохранение подготовлено лучше немецкого»
Куклы прошлого века, самовар как у Николая II и монгольские маски: что продают на блошином рынке в Новосибирске
Военные показали, как строится медцентр для больных коронавирусом в Новосибирске
Вирусолог Сергей Нетесов: «Количество заболевших коронавирусом будет только увеличиваться»
«Продали за 50 рублей»: сибиряк пожаловался, что в аптеках повышают цены на маски
Запретят ли весеннюю охоту в Новосибирске во время самоизоляции: правительство сделало официальный комментарий
Какие предприятия и сферы услуг откроются в Новосибирске с 12 апреля 2020 года
Идем на ноготочки: в Новосибирске снова начинают работать салоны красоты
«Огонь подходит близко к селам»: под Новосибирском начались пожары из-за пала травы
«Прокатил заправщика на капоте»: полиция Новосибирска разыскивает водителей, ворующих бензин
«Тело нашли пожарные»: 20-летний парень погиб в загоревшемся общежитии