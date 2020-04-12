«Подтягиваюсь, когда иду в магазин»: девушка-армрестлер Екатерина Никишева рассказала о домашнем режиме

Четырехкратная чемпионка Европы и пятикратная чемпионка России по армрестлингу Екатерина Никишева на самоизоляции не расслабляется, киношки и чипсы - это не ее формат. Екатерина и дома занимается армреслингом, а также как фитнес-тренер продолжает вести занятия в режиме удаленки. Несколько раз в неделю она «встречается» со своими подопечными по скайпу.

- Для тренировок по фитнесу никакие приспособления не нужны. В комплексе обязательно есть растяжка, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

Для собственных тренировок девушка использует несколько гантелей в качестве тренажеров для укрепления кистей.

- Когда я ходила в зал, то занятия были каждый день - три тренировки по армрестлингу, два занятия по йоге и две тренировки по общефизической подготовке, - перечисляет спортсменка.

Домашние тренировки Екатерины проходят каждое утро и занимают около 40 минут. Сначала девушка делает разминку, отжимания - четыре подхода по 20 раз, а потом качает руки: цепляет к гантелям специальный ремень, качает пальцы, далее - кисти и наконец руки. Все это делается по четыре подхода, в каждом по 20 повторений.

- Благо во дворе у нас есть брусья. Когда в магазин выхожу, пару раз подтягиваюсь и иду счастливая. Муж тоже мастер спорта - можем и с ним вместе потренироваться дома, какие-то захваты отработать, - говорит Екатерина.

По словам спортсменки, самоизоляция пошла ей на пользу. Девушка больше времени уделяет растяжке и надеется, что в скором времени сможет сесть на шпагат.

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