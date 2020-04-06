«Лампочки взрываются, в манке застревает ложка, а детей трясет от аллергии на пыль!»: туристы просят отпустить их из обсервации

У сибирских туристов продолжаются каникулы. Путешественников, что прилетели из солнечного Таиланда, отправили в новосибирский социальный центр. Для постояльцев all inclusive за казенный счет, но они не в восторге. И так сильно жалуются на свои апартаменты, словно попали в тюрьму.

Одеяла и простыни пахнут историей. Фото: личный архив.

«У СЫНА - КРОВЬ, У НЕКОТОРЫХ ДЕТЕЙ ШЕЛУШИТСЯ КОЖА»

Когда туристы садились в самолеты, многие уже знали: домой попадут не сразу. Сначала - обсервация - апартаменты, в которых придется переждать карантин.

Самолеты везли в Толмачево «сборные команды Сибири» - людей из разных городов. Прежде предполагалось, что после транзитной посадки в Новосибирске они отправятся по домам: кто - в Барнаул, кто - в Кемерово, кто - в Красноярск. Но эти планы остались в той реальности, которую перечеркнул проклятый COVID-19.

В Толмачево туристов встретили гвардейцы. Местных - жителей Новосибирска - распустили на самоизоляцию по домам. А остальных повезли навстречу «Заре», это Городской центр социальной помощи семье и детям. Его и обустроили под временное пристанище туристов. Местные говорят, что среди них - жители Ханты-Мансийского автономного округа, Хакасии, Читы, Владивостока. Больше всего - из Красноярска. И им в гостях не нравится.

Дверь на балкон забыла, как пахнет свежая краска. Фото: личный архив.

- Обшарпанные стены, плинтусы отваливаются, плесень в ванной… Мы моем полы по несколько раз в день, но уборка не спасает - многолетняя грязь сильно въелась, - пожаловалась КП-Новосибирск Анастасия из Красноярска. - Здесь висят шторы со времен совдепа, наверное. Они пропитаны пылью. Мой сын - аллергик. Чихает. Он пьет препараты от аллергии. Мы сделали заказ, но его не привезли. У сына четвертый день идет кровь из-за нехватки воздуха, потому что здесь очень душно. Вчера у ребенка уже была истерика. Открываем балконы, но оттуда летит столетняя грязь. У некоторых детей начинает шелушиться кожа, у маленьких - коросты, потому что здесь очень сухо.

На рацион наша собеседница тоже жалуется. Говорит, пища такая, что некоторые дет просто отказываются есть. Сейчас вроде меню улучшилось, а поначалу было совсем неаппетитно.

- Дети отказались вчера от рыбных котлет. Вы же знаете, они часто не едят такую еду. Манная каша такая, что ложка в ней просто стоит, - описывает Анастасия. - За весь день дети практически ничего не ели.

Правда, за персонал Анастасия заступается. Условия, говорит, никудышные, а люди - заботливые. Так, кстати, и другие постояльцы говорят. Только ведь не все от персонала зависит - чего-то сотрудники не могут позволить. Чайник, например, купить не разрешают. Мол, не положено. Хотя и не удивительно: есть проблемы с проводкой.

Зато греет... Фото: личный архив.

«В СТЕНАХ ДЫРЫ, ГРИБОК, ШТУКАТУРКА ПАДАЕТ»

- Изначально нас закрывали на ключ, но мы выбили двери, потому что здесь проводка очень плохая - лампочки взрываются. Случись что - мы не выберемся, - говорит другая туристка - Валентина. - Я здесь с ребенком, мужем и его мамой. Как я узнала, наша комната подготовлена к ремонту. А вместо ремонта нас поселили. Здесь в стенах дыры, ночью штукатурка падает, грибок… У нас был опечатан балкон, на свой страх и риск мы его откупорили.

Валентина тоже не рада бесплатным харчам в «Заре». Говорит, первые два дня держались на том, что привезли с собой из Тая.

- Под конец второго дня взяли ужин здесь. Мы поели и просто загибались потом - животы болели, - возмущается наша собеседница. - Новосибирцы-то с нашего рейса отправились по домам, члены экипажа отправились по домам, а мы сидим здесь. Симптомов у нас нет, а анализов у нас не брали.

Постояльцам выдали «винтажное» мыло.

Кстати, постояльцы говорят, что некоторых соседей разобрали по домам: своих эвакуировали Алтайский край и Кемеровская область. Остальные пока в статусе «брошенок».

Хоть туристы и в изоляции, но из внешнего мира до них доносится возмущение: а не надо, мол, по заграницам летать, когда в мире пандемия. Но собеседники КП-Новосибирск уверяют, что отправлялись в Тай, когда обстановка не казалась такой пугающей. Кто-то улетал в начале марта, а кто-то - даже в феврале.

Денег с людей не берут - понятно, что в этом «санатории» они не по своей воле. Но некоторые все равно предвидят убытки.

- Мой молодой человек и муж соседки - сердечники. Лекарств нет. В Красноярске таблетки мы получаем по квоте, а здесь сказали: «Заказывайте за свой счет». А лекарства стоят по 5 тысяч рублей за бутылек, хватает на месяц. И если мы здесь купим, то никто, конечно, нам этого не возместит, - объясняет еще одна «узница сибирского оллинклюзива».

Жильцы развешивают мокрые одеяла, чтобы увлажнить воздух. Фото: личный архив.

«СКАЗАЛИ ВЫЗВАТЬ «СКОРУЮ», ЕСЛИ БУДУ КРОВЬЮ ИСТЕКАТЬ»

Постояльцы говорят, что среди них есть и грудные дети. А есть женщины, ждущие прибавления. Вот, например, Маргарита сама отказалась от врачебного осмотра в «Заре».

- Пришла женщина-гинеколог в скафандре с запотевшими очками. Сказала ложиться на кровать, чтобы провести осмотр. У меня чуть глаз не выпал: она собиралась осмотреть меня в тех же перчатках, в которых шла сюда. Ничего стелить на кровать не планировала… Она в очках этих запотевших ничего не видит, да еще такие условия… Меня от страха затрясло, - признается Маргарита, которая отказалась от услуги. - Мне надо делать УЗИ - такой срок, но она сказала, что ничего сделать не могут. А если кровью буду истекать, то, конечно, вызывать «Скорую».

Условия содержания нашу собеседницу тоже потрясают. В частности - условия гигиены.

- Посмотрите, какое мыло дали в XXI веке, - прислала Маргарита фотографию. И туалетная бумага как наждачка. Кто решится дать такую детям?

«Родители отдают свои порции детям» - девушка из обсервации рассказала о питании в центре и о состоянии номеров. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«МЫ - БЮДЖЕТНИКИ»

Главное, чего добиваются туристы, - возвращения в свои города. Не понимают, почему власти их не вывозят.

А в Новосибирске отвечать на претензии приходится начальнику управления соцподдержки населения мэрии Новосибирска Марине Хрячковой. Она говорит, что в самые плохие номера гостей не селили. Но подтверждает, что качество помещений - разное.

- Как в любом учреждении, есть разные номера: и новые, и обычные, и такие, которые подготавливаются к ремонтным работам. Мы же бюджетники, поэтому все планируем. Размещать старались не в самые плохие комнаты. Единственное, мы убрали пледы с кроватей и ковровые дорожки, потому что не положено, - прокомментировала Марина Валентиновна КП-Новосибирск. - В общем, привели помещения в то состояние, в каком должна функционировать обсервация. Везде белье постелено, шторы есть.

Продолжим тему в эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» 7 апреля в 9.05 по местному времени (5.05 мск). Слушайте на волне 98,3 FM в Новосибирске либо онлайн на странице www.nsk.kp.ru/radio в любой точке мира. Телефон прямого эфира (383) 289-99-33.

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