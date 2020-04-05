Это совсем не курорт: сибирячка вернулась из Таиланда и устроила бунт в обсервации

Прилетевшие из Тайланда в Новосибирск туристы начали жаловаться на условия жизни в обсервации. В знак протеста сибиряки даже решили объявить голодовку. Корреспондент КП-Новосибирск разбирался в сложившейся ситуации.

Алина ( имя изменено-прим.ред) прилетела из Тайланда в Новосибирск вместе с семьей 2 апреля. Одному ребенку 1 год, другому 5 лет. За границу семья улетела еще в феврале, о напряженной ситуации в мире слышали, но отпуск решили не отменять. По возвращению всех прилетевших сразу же на автобусе отправили в обсервацию на 14 дней. Сейчас это обязательное условие для всех туристов, кто прилетел из-за границы. Семья Алины попала на изоляцию в городскй центр социальной помощи семье и детям «Заря», для четырех человек выделили двухкомнатный номер.

Сибирячке не нравятся торчащие трубы и поддон вместо душевой кабины. Фото: личный архив.

Заселившись в свой номер, молодая мама ахнула – к таким условиям она не привыкла:

- Везде грязь. Мы с мужем пытались отмыть номер, но бесполезно. Кровати жесткие, стены обшарпаны. Как здесь можно находиться? - рассказала КП-Новосибирск Алина.

Ужин сибирячку тоже не устроил. Особенно размер порция.

- Никто не наелся… Там был не суп, а пустой бульон, практически без овощей. Нам пришлось делиться с детьми едой, - продолжает туристка.

Женщину возмутил обшарпанный вид комнаты. Фото: личный архив.

Маленькому ребенку нужны были памперсы, но в вечер прилета, их никто не выдал. Не было и детского питания. Кроме того, Алина высказала претензии и к «обмундированию» персонала.

- Они заходят к нам в бахилах, в которых ходят ко всем. Потом по этому полу ползает мой ребенок! Радует, что работники центра очень стрессоустойчивые и приветливые, - отмечает Алина. – Через несколько дней, наконец-то, они начали при мне протирать градусники спиртом без напоминания.

По словам женщины, детское питание и памперсы начали выдавать по запросу, но кровати как были неудобные, так и остались, их никто не поменял.

Эти снимки предоставили в мэрии. В других комнатах душевые выглядят так. Фото: Мэрия Новосибирска.

- Как спит беременная женщина в соседней комнате, мне страшно представить. Мы согласны на карантин, но не в таких же условиях, - говорит Алина.

Сибирячка, объединившись с товарищами по несчастью, объявила голодовку. Бунтующие продержались без еды несколько часов, персоналу оперативно удалось переубедить туристов. Недовольным пообещали, что решат все вопросы в ближайшее время.

- Да, мы сейчас отказались от голодовки. Только меня волнует еще один вопрос, а как мы поедем домой? Все идёт к тому, что бы перекрыть города, - уверена Алина, ее терпение на исходе.

Здесь и стены белые, и телевизор в наличае.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Мы обеспечиваем людей всем необходимым»

Обсервация для прилетевших из-за границы граждан нужна в первую очередь для того, чтобы исключить заражение населения коронавирусом. Длится срок изоляции две недели. Все это время люди живут в запертых номерах под присмотром персонала. За еду и проживание они не платят денег.

Марина Хрячкова, начальник управления соцзащиты мэрии Новосибирска, рассказала, в каких условиях живут туристы:

- Мы предоставили весь коечный фонд, который был в учреждении. Есть как новые номера, и те которые подготавливаются к ремонтным работам. Мы все обработали, убрали пледы с кроватей и ковровые дорожки. Они не положены для обсерваторов. В комнатах им приходится убираться самим. Им для этого выдали чистящие, моющие, обеззараживающие средства и перчатки. Туалетная бумага есть.

Марина Валентиновна отметила, что для детей завезли лимонад. На сегодняшний день, нет проблем с питанием детей. По заказам мам, завозят памперсы.

- Заявки мы принимаем каждый день на то, что требуются мамам. Стиральный порошок у них есть в достаточном количестве. Врачи всегда дежурят, их хватает. Если людям что-то требуется, они могут передать заявку персоналу и мы ее выполним, - говорит Марина Хрячкова.

Питание соответствует нормативам. Как рассказала Марина Валентиновна, после обращения мужчин, что они не наедаются, порции на взрослых людей были увеличены. Детское питание идет такое же, как в садиках и школах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«С нами тут любезны и номер хороший»: прилетевшие из Таиланда пассажиры показали жизнь в обсервации

Анализы у людей пока не берут - ждут, когда пройдет 10 дней. На две недели домом для туристов станет санаторий на левом берегу Новосибирска (подробнее).