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«С нами тут любезны и номер хороший»: прилетевшие из Таиланда пассажиры показали жизнь в обсервации

Анализы у людей пока не берут - ждут, когда пройдет 10 дней. На две недели домом для туристов станет санаторий на левом берегу Новосибирска
Анна ПАШАГИНА
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Так выглядят комнаты, в которые поселили прилетевших туристов. Фото: личный архив.Так выглядят комнаты, в которые поселили прилетевших туристов. Фото: личный архив.
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2 апреля в Новосибирск прибыл самолет из Таиланда. Это второй лайнер, пассажиров которого из аэропорта сразу же отправили в обсервацию. 14 дней людям предстоит просидеть в комнатах, никуда не выходя. Комнаты запирают, еду приносят в номер медики. Родные и близкие также могут приносить передачки - определен список разрешенных продуктов.

Самолет приземлился в Толмачево в 21.20. Туристов встретили сотрудники Росгвардии и посадили в автобус. Сибиряков повезли в обсервацию - в пансионат.

- Из самолета нас пересадили в автобус и повезли в «Зарю», это на левом берегу. Мы подписали бумаги, что соглашаемся с условиями, - рассказал КП-Новосибирск один из пассажиров рейса.

Прилетевшие из Таиланда туристы возмущены, что их отправили в обсервацию.

В санатории всем измерили температуру.

- Номер у нас хороший. Он разделен на две части, в одной - мы, а в другой - семья с ребенком. Санузел общий. Интернет есть, но очень плохой. Почти не работает, - описывает условия проживания сибиряк.

Все комнаты запирают на ключ. Выйти подышать можно только на балконе. Родственники могут приносить передачки. Для этого составлена специальная памятка.

- Воду питьевую можно только в таре до 0,5 литра. Хлеб - в нарезке, яблоки свежие - в индивидуальной упаковке, орехи - без соли, не обжаренные и без скорлупы, до 30 грамм, и прочее. Никаких скоропортящихся продуктов, - перечисляет мужчина. - Мы еще и свой список написали - например, шампунь.

Завтрак, обед и ужин приносят в номер в одноразовой посуде.

Ужин сибиряков. в обсервации. Фото: личный архив.

Ужин сибиряков. в обсервации. Фото: личный архив.

- К медицинскому персоналу у нас претензий нет. Нам измеряют температуру несколько раз в день. Стоит отметить, что здесь все очень любезны и не ругаются на нас, - говорит сибиряк.

Но не все туристы относятся к новому порядку с пониманием. Некоторые кричат на работников пансионата, когда к ним заглядывают измерить температуру или приносят еду.

- Нам сказали, что анализы будут брать на 10-й день карантина. Будем ждать, - резюмирует мужчина.

Жителям Новосибирска повезло чуть больше. Двухнедельную изоляцию они проведут у себя дома.

Сибиряк показал, как живут туристы в обсервации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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