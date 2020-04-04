«С нами тут любезны и номер хороший»: прилетевшие из Таиланда пассажиры показали жизнь в обсервации

2 апреля в Новосибирск прибыл самолет из Таиланда. Это второй лайнер, пассажиров которого из аэропорта сразу же отправили в обсервацию. 14 дней людям предстоит просидеть в комнатах, никуда не выходя. Комнаты запирают, еду приносят в номер медики. Родные и близкие также могут приносить передачки - определен список разрешенных продуктов.

Самолет приземлился в Толмачево в 21.20. Туристов встретили сотрудники Росгвардии и посадили в автобус. Сибиряков повезли в обсервацию - в пансионат.

- Из самолета нас пересадили в автобус и повезли в «Зарю», это на левом берегу. Мы подписали бумаги, что соглашаемся с условиями, - рассказал КП-Новосибирск один из пассажиров рейса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/770841" frameborder="0"></iframe> Прилетевшие из Таиланда туристы возмущены, что их отправили в обсервацию.

В санатории всем измерили температуру.

- Номер у нас хороший. Он разделен на две части, в одной - мы, а в другой - семья с ребенком. Санузел общий. Интернет есть, но очень плохой. Почти не работает, - описывает условия проживания сибиряк.

Все комнаты запирают на ключ. Выйти подышать можно только на балконе. Родственники могут приносить передачки. Для этого составлена специальная памятка.

- Воду питьевую можно только в таре до 0,5 литра. Хлеб - в нарезке, яблоки свежие - в индивидуальной упаковке, орехи - без соли, не обжаренные и без скорлупы, до 30 грамм, и прочее. Никаких скоропортящихся продуктов, - перечисляет мужчина. - Мы еще и свой список написали - например, шампунь.

Завтрак, обед и ужин приносят в номер в одноразовой посуде.

Ужин сибиряков. в обсервации. Фото: личный архив.

- К медицинскому персоналу у нас претензий нет. Нам измеряют температуру несколько раз в день. Стоит отметить, что здесь все очень любезны и не ругаются на нас, - говорит сибиряк.

Но не все туристы относятся к новому порядку с пониманием. Некоторые кричат на работников пансионата, когда к ним заглядывают измерить температуру или приносят еду.

- Нам сказали, что анализы будут брать на 10-й день карантина. Будем ждать, - резюмирует мужчина.

Жителям Новосибирска повезло чуть больше. Двухнедельную изоляцию они проведут у себя дома.