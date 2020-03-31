2020-03-31T19:53:16+03:00
Общество

Постановление губернатора Андрея Травникова о режиме полной самоизоляции в Новосибирской области: полный текст

Приводим полный текст постановления губернатора Андрея Травникова о режиме полной самоизоляции в Новосибирской области
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Социальная дистанция, которую рекомендовано соблюдать, - 1,5 метра.Социальная дистанция, которую рекомендовано соблюдать, - 1,5 метра.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Публикуем полный текст постановления губернатора Новосибирской области о введении режима полной самоизоляции в Новосибирской области с 31 марта 2020 года. Все подробности.

ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Об ограничении доступа людей и транспортных средств

В связи с угрозой распространения в Новосибирской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», постановляю:

Принять следующие дополнительные меры по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, с 20.00 часов 31.03.2020 до 24.00 часов 05.04.2020:

1. Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области:

1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) работы, в организации, у индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.03.2020 № 98-рп «О перечне непродовольственных товаров первой необходимости» (далее – действующее законодательство), осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Новосибирской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

2. Установить, что ограничения, установленные пунктом 1 настоящего постановления, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Ограничения, установленные пунктом 1 настоящего постановления, также не распространяются на руководителей и сотрудников государственных органов Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции (далее – оперативный штаб).

Лица, указанные в настоящем пункте, должны иметь служебное удостоверение либо документ, выданный работодателем, свидетельствующий о привлечении их к работе, и документ, удостоверяющий личность, либо копию решения оперативного штаба и документ, удостоверяющий личность, либо иные документы.

3. Государственным органам Новосибирской области, областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, и индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области (Стерликов Ю.Ю.), Управлению федеральной службы войск национальной гвардии по Новосибирской области (Шушаков В.С.), ГУ МЧС России по Новосибирской области (Орлов В.В.) принимать необходимые меры для обеспечения реализации настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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