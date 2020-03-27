«Папа меня осудит, а Достоевский поймет»: дочка юриста продает свою девственность за 15 тысяч долларов

Сайт First Night - международный портал, где невинные девушки торгуют своей честью. Проще говоря, магазин начинающих проституток. Среди сотен продавщиц с накачанными губами и нарощенными ногтями затесалась святая невинность. 19-летняя Ира* из Новосибирска. По крайней мере, в анкете указаны этот возраст и город. На фото - тургеневская барышня: старомодное атласное платье, блузка в горох, босоножки - привет семидесятые, светлые волосы - ну ангел! И подпись на английском: «Люблю Достоевского и Ахматову, ищу родственную душу. Цена - 15 тысяч долларов».

«ГОТОВА ХОТЬ ВМЕСТЕ К ГИНЕКОЛОГУ ПОЙТИ!»

Мы решили узнать, что же толкнуло поклонницу русской литературы Иру пойти по стопам Сони Маремеладовой. Вдруг она тоже семью спасает? Пишу от имени помощницы крупного бизнесмена. Выдуманного, конечно.

- Мой босс готов щедро заплатить за встречу с вами, но необходимо предварительно обговорить все условия. Расскажите о себе.

- А сколько ему лет? - ответила вопросом молодая и неопытная.

- 35! - пишу с ходу, чтобы не отпугнуть собеседницу морщинами.

Ира воодушевилась и начала рассказывать. Говорит: учится на первом курсе юрфака.

- Папа тоже юрист, а мама нигде не работает, - признается будущая адвокатесса. - Образование стоит дорого, 122 тысячи в год, денег не хватает. Поэтому я решилась! С моей стороны все честно, я только в 16 лет с мальчиком встречалось, но дальше поцелуев не зашло. После школы он переехал в другой город учиться… Если не верите, готова все справки предоставить, хоть вместе к гинекологу пойти!

Серьезность своих намерений Ирина (ну точно будущий юрист!) подкрепила фотографией с паспортом в руках. Мол, вот она я, и 18 мне есть - берите! И платите.

- Ну-у-у, - тяну я. - Давайте еще по телефону пообщаемся.

В подтверждение того, что все серьезно, девушка выслала фото с паспортом. Фото: личный архив.

«ПОНИМАЛА, ЧТО ВСЕ ЭТО НЕПРАВИЛЬНО»

В трубке раздался звонкий девичий голосок. Если бы я не видела Ирин паспорт, подумала бы, что со мной говорит пятиклассница. Правда, начитанная.

- Мое любимое произведение - «Преступление и наказание», - прощебетала Ира. - Помните там Сонечку Мармеладову? Персонаж мне близок. В ней столько любви к миру, к человеку, чего мне не хватает. Мне еще нравится ее цитата: «От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал!». Ведь и в книге вера в Бога ее спасает. Наверное, отчасти и меня спасет. Когда это объявление писала, тоже о Сонечке думала: понимала, что все это неправильно…

- Так-так-так, что-то я не пойму. Неправильно? Свидание отменяем?

- Нет, я готова все пройти! Деньги нужны. Неудобно, что мне 19 лет, а получается, я сижу на шее у родителей, - говорит Ира.

- Многие студенты подрабатывают...

- Пробовала! Работала и на дому, и официанткой. Но у меня сейчас на руках только школьный аттестат, зарплата была маленькая, а на высокооплачиваемую работу меня не берут. Да и в универе задают много, требования высокие - нет такого, что, если ты платник, можешь к учебе несерьезно относиться. Одного однокурсника уже отчислили. Тяжело это - одновременно и работать, и учиться, и отвечать на семинарах. У меня не получилось все совмещать. Да и на сон мало времени оставалось… А тут - один раз перетерпеть. Подруга так девственность свою продала.

Юристы говорят, что такие объявления - нарушение как минимум Административного кодекса.

РАСКРЫВАЕМ КАРТЫ

- А какую вы хотели бы первую ночь? Мы можем организовать.

- Главное, чтобы он был душевный, нежный, поговорить было о чем. Сначала давайте увидимся. Прогуляемся в общественном месте. Мне нужно больше узнать о… клиенте. Расскажите о вашем начальнике подробнее.

Тут настало время раскрывать карты:

- Ира, хочу вам признаться. Я - журналист.

На том конце трубки повисло молчание.

- Так нет никакого бизнесмена? - растерянно спросила несостоявшаяся Соня.

- Нет.

- До свидания, а анкету я удалю, - сказала девушка и положила трубку. А потом написала: «Извините, что я так некрасиво разговор прервала. Родители приехали».

А может, и хорошо, что «интервью» закончилось именно так.

* Имя героини публикации изменено.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А продавать девственность законно?

Пока девушки с сайта мечтают о деньгах и прогулках, юристы предупреждают: для Иры даже само объявление может обернуться административной статьей.

- Девушка открыто предлагает интим-услуги, это статья 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Если об этом узнают в полиции, то ей грозит штраф - от 1,5 до 2 тысяч рублей, - рассказала КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина. - И не важно при этом, был половой акт или нет.

- А создателей самого сайта можно наказать?

- Вряд ли они в принципе находятся в России. Но можно поступить по-другому: написать жалобу в Роскомнадзор, чтобы этот сайт на территории страны заблокировали.

- Покупателя девственности можно привлечь к ответственности?

- Нет, он закон ни по какой статье не нарушает, - объясняет Инесса Юрьевна.

КСТАТИ

Девственницы могут оказаться аферистками

Есть в этой истории и еще один пикантный момент, о котором рассказал главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков.

- Сейчас в клиниках проводят процедуру по восстановлению девственности. Рубцы после нее настолько нежные, что ни один врач не отличит, была ли проведена операция, - предупредил врач.

То есть у девушки вы можете быть далеко не первым и даже не догадаться! К слову, стоит такая процедура по восстановлению невинности в Новосибирске 40 тысяч рублей, так что потенциальная «девственница» может неплохо заработать.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Это протест против родителей»

Психоаналитик Константин Зубахин объяснил, что могло толкнуть девушку продавать девственность:

- Девушка так протестует против запретов строгих родителей. Возможно, в ее семье существовал запрет на сексуальную жизнь, разговоры про это, и она решила так его нарушить. Ведь и раньше были течения «за свободную любовь», где люди были доступны для секса. С той лишь разницей, что они не брали деньги. Другой вариант – девушка представляет себя объектом, который доставляет удовольствие другим. Такое часто встречается у проституток, и корни этого тоже лежат в специфических отношениях в семье.

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