«Я красивая и умная»: 18-летняя девушка продает девственность за 25 тысяч долларов

25 Март 2020 2020-03-25T08:42:32+03:00

Сибирячка уверяет, что ей нужно оплатить учебу

Изменить размер текста: A A

Скандальное объявление 18-летняя Виктория из Новосибирска разместила на одном из сайтов: через интернет она решила продать собственную девственность.

- Мне 18, я красивая, умная, и мне нужны деньги, чтобы оплатить учебу, - написала девушка на одном из сайтов.

То самое объявление на сайте. Фото: соцсети.

В своем объявлении Виктория обозначила, за сколько готова расстаться со своей невинностью: покупатель должен заплатить 25 тысяч долларов. Назвала девушка и собственные параметры: объем груди – 99 сантиметров, талии – 84 сантиметра, бедер – 100 сантиметров. И написала, с кем хочет потерять девственность:

- Мне нужен кто-то опытный, кто заплатит нужную сумму, - обозначила девушка.

К слову, Виктория – не первая сибирячка, которая продает девственность за деньги. Чуть больше полугода назад также пыталась расстаться со своей невинностью миниатюрная брюнетка из Новосибирска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Только без извращений!»: сибирячка продает девственность за 11 тысяч долларов

Девушка уверяет, что деньги ей нужны на открытие своего дела (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU