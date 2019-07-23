«Только без извращений!»: сибирячка продает девственность за 11 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 17:38 2019-07-23T17:38:16+03:00

Девушка уверяет, что деньги ей нужны на открытие своего дела

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Пикантное объявление под заголовком «Продам право первой ночи опытному мужчине» появилось на одном из сайтов с базой доноров. Его автор – 19-летняя брюнетка из Новосибирска. Судя по описанию – миниатюрная девушка ростом 159 сантиметров и весом 43 килограмма.

- Ищу достойного, щедрого и опытного мужчину для своего первого раза. Без извращений! Настоящая девственница, не восстановленная, - «набивает» цену сибирячка . - При желании могу пройти вашего гинеколога. Снимки в белье не высылаю, на долгую переписку не нацелена, больше фото могу отправить при желании.

Сразу же девушка оглашает и стоимость своей первой ночи – 11 тысяч долларов. И объясняет, зачем ей потребовались деньги.

- Нужны на открытие своего дела: надеюсь, найдется мужчина, который меня материально поддержит и даст мне лучшее, - пишет брюнетка.

ИСТОЧНИК KP.RU