Шипел, кусался, вил гнездо: как люди спасали енота, который почувствовал себя птицей

В небольшом городке под Новосибирском - Бердске - случилось курьезное ЧП. Целый день под березой ходили люди и глядели наверх. А там - прямо на самой макушке - восседал полосатый зверек. Очевидцы приглядывались: на кота не похож. Енот, что ли?

- Люди, помогите, у нас под окнами на дереве енот сидит! - такой пост появился в одном из местных пабликов.

После этого на зверька и березу не сбегал посмотреть только ленивый. Пока зеваки снимали видео, зоозащитники обзванивали все спецслужбы. Диалоги были примерно следующие. В МЧС сказали: «Вот если бы береза горела… Или енот…» В аварийно-спасательной службе ответили: «Издеваетесь? Мы на людях специализируемся». Коммунальщики тоже открестились: «Мы вышку используем, только если лампочку в фонарь вкрутить. А у вас береза. И еноту же ничего вкрутить не требуется?»

Енот залез на самую макушку. Фото: Наталья Буцкая

Ситуация абсурдная и безнадежная, в соцсетях народ уже начал выдавать перлы:

- Енот готовится к весне, вьет гнездо!

- Это перелетный вид. Весна пришла, еноты прилетели.

- Не трогайте его, он на самоизоляции…

Смешно, конечно. Но зверек под шутки-прибаутки просидел на березе до вечера, пока зоозащита не нашла помощника. Юрий Кокорин - местный супермен, он занимается промышленным альпинизмом, а в свободное от работы время волонтерит. «Профессионально снимаю котиков с деревьев», - шутит про себя Юра. А тут - нестандартный заказ, который ни разу за всю жизнь не мяукнул.

- Енот оказался с характером. Видимо, стрессанул хорошо. Сидел на высоте примерно шестого этажа, - рассказал КП-Новосибирск Юра. - Сначала попробовали снять его с помощью лестницы, так он от страха только еще выше залез - на самую макушку. Пришлось подгонять автовышку. Ее, кстати, организовали тоже обычные горожане, неравнодушные к енотикам. Кто оплатил, не знаю…

Казалось бы, вот он - хеппи-энд: Юра поднимется на вышке и протянет зверьку руку помощи. Но что-то пошло не так...

- Высоты вышки немного не хватало, и мне пришлось встать на перила люльки, чтобы нагнуть ветку с енотом. Он прыгнул ко мне, несколько секунд пошарил по полу кабины люльки, а потом сразу сиганул вниз, прямо полетел. Сам!.. Я не ожидал, не удержал…

Полет енота закончился удачно. Зверька отвезли в клинику, сделали рентген, переломов не обнаружили. А заодно нашли и его хозяйку. Она с журналистами общаться отказалась, лишь сказала, что не енот это, а енотиха - звать Варей.

- Мы переезжали как раз, мебель выносили. Не заметили, как Варя выбежала из квартиры. Заблудилась, наверное. А на березу залезла, видимо, чтобы занять обзорную точку повыше, - полушутя-полусерьезно говорит хозяйка и просит их с Варей больше не беспокоить: - Мы и так стрессу натерпелись, отстаньте от нас.