Енот качается на березе: зверька до сих пор не могут спасти

23 Март 2020 2020-03-23T12:03:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Бердчанка Наталья выложила в социальные сети небольшой видеоролик. На нем енот сидит на березе. Животное смотрит вниз, рядом летает сорока. Девушка говорит, что уже обратилась к спасателям, в городской отдел ГО и ЧС, но там в помощи отказали. Ведь спасть надо енота, а не человека...

— Есть местный парень, он снимает кошек с деревьев, мы его попросили помочь. Он приезжал, но енот только выше залез, на самую макушку, в итоге так его и не сняли, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница. — Енот до сих пор так и сидит на березе...

Бердчане также обратились к волонтерам из Центра реабилитации диких птиц, вдруг там смогут помочь. Но пока енот продолжает сидеть на дереве. Местные жители уже начали опасаться, что животное заклюют вороны. Хозяин енота тоже пока не объявился.

КП-Новосибирск следит за развитием этой истории.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/768112" frameborder="0"></iframe> Енот забрался на дерево и не может слезть.Видео: Наталья Буцкая

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU