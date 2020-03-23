Спасли, но уронили: буйный енот, забравшийся на березу, поставил на уши полгорода

23 Март 2020 2020-03-23T16:45:13+03:00

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Застрявшую на березе в Бердске енотиху спасли неравнодушные сибиряки. Животное снимали с дерева с помощью подъемника: увидеть эту операцию по спасанию собралось полгорода.

Как оказалось, енота зовут Варя, и она сбежала от своих хозяев во время переезда в новую квартиру. Сначала сибиряки не заметили пропажу любимицы, а потом увидели ее фото на дереве уже в выпуске новостей. Варя просидела на нем почти весь день.

Промышленный альпинист поднялся к самой макушке березы, чтобы снять с нее енота, но перепуганное животное слезать не захотело и в один момент выскользнуло из рук своего спасателя. Енотиха рухнула на землю, а потом попыталась убежать.

И если поймать Варю удалось практически сразу, то вот поместить ее в клетку получилось с боем: она рычала на своих спасателей, изо всех сил рвалась на волю. С горем пополам енотиха, прославившая на всю область, была изолирована в клетку, а потом благополучно передана своим хозяевам. Варе предстоит осмотр у ветеринара.

Буйный енот, забравшийся на березу, поставил на уши полгорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU