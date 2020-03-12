У китайцев можно поучиться борьбе с коронавирусом: российский вирусолог рассказал, как человечеству победить пандемию

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. В России врачи фиксируют все новые факты заражения. Их не слишком много. Но и нельзя допускать, чтобы зараза расползалась. За очередной консультацией обращаемся к ведущему научному сотруднику Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН Александру Чепурнову. Прежде он возглавлял лабораторию в центре «Вектор», где боролся против лихорадки Эбола, сейчас же там разрабатывают вакцину от коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

МОЖНО ЖИТЬ С ВИРУСОМ И НЕ БОЛЕТЬ

- Александр Алексеевич, хочется понять, почему смертельные последствия чаще бывают у людей преклонного возраста.

- Здесь играют роль изношенность организма, угасание иммунной системы. В этом нет ничего удивительного.

- А вот - прямо противоположная ситуация: у ребенка в Подмосковье обнаружен вирус, но сам он не болеет.

- Носительство вирусов - вещь распространенная. Это может объясняться, например, невосприимчивостью конкретного организма. У меня вот ощущение, что я не восприимчив к вирусу герпеса. Я много с ним работал и работаю, но никогда на себе его не испытывал.

«Чипирование может быть идеальным вариантом» - ученый рассказал, как быстро выявлять людей, зараженных коронавирусом. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Человек может сколько угодно носить в себе вирус?

- Как правило, если вирус не имеет возможности расползаться по организму, то через какое-то время уходит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

- В Италии, говорят, не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких. Они зачастую необходимы при коронавирусе. То есть возникает страшный, с точки зрения этики, вопрос: врач должен решить, кого спасать в первую очередь...

- Этот вопрос назрел еще при SARS-коронавирусе (тот, что вызвал панику несколько лет назад - «атипичная пневмония». - Прим. ред.). Тогда было очевидно: как только вспышка превзойдет ресурсы аппаратов принудительной вентиляции легких, так летальность возрастет. Но этот порог преодолен не был.

- История знает случаи, когда медикам приходилось выбирать, кого спасать?

- В военное время подобная практика была. Например, в первую очередь спасали летчика, потому что его подготовка - самая длительная и дорогая. Если нет летчика - то танкиста, артиллериста. Оперировали всех, но была очередность.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ

- Александр Алексеевич, главный вопрос: что можно сделать на уровне страны, чтобы сохранить здоровье людей?

- Вот китайцы создали программу, которая установлена на все телефоны, в том числе телефоны и не граждан Китая, которые просто там находятся. В программу стекаются данные о владельце каждого телефона, они приходят из различных источников, в том числе поступает информация из больниц и аэропортов, где фиксируется прохождение пассажиров. Например, человек, приехавший в Китай и находящийся на карантине, в программе обозначен желтым цветом. Это означает, что он, например, уже не может вызвать доставку пиццы на дом. Это позволяет Китаю быстрее бороться с заболеванием. Возможно, это приложение с точки зрения личной жизни и свободы не очень приятно, но в условиях эпидемии оно себя оправдывает.

«Вирус перескакивает сначала на животных, потом – на человека» - как новосибирские ученые создают вакцину против коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Во время одной из наших прежних бесед вы предлагали идею чипирования. Чтобы у тех людей, чье здоровье под вопросом, были чипы, подающие сигнал, например, о повышении температуры. Сейчас, получается, предлагаете что-то подобное.

- Да. Я об этом приложении узнал, когда обсуждал с коллегами идею чипирования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

- А какие меры профилактики порекомендуете?

- Мыть руки после каждого посещения сомнительных мест, а в загруженных человеческой популяцией местах пользоваться маской. И посоветовал бы санитайзеры - антибактериальные средства. После них, конечно, на руках остается субстанция, что плохо для человеческой кожи - страдает собственная флора человека, но в таких случаях, как сейчас, это выход из ситуации.

QR-код приложения содержит личные данные человека и адрес. Фото: Юрий ГРЯЗНОВ.

СПРАВКА «КП»

Как в Китае борются с вирусом с помощью мобильников

В китайских городах, охваченных коронавирусом, жителей обязали установить специальные мобильные приложения. Хочешь не хочешь, а скачать его придется: без него ни в метро спуститься, ни из дома выйти. Да-да, в некоторых районах людей ограничили даже по количеству выходов на улицу.

Приложения - для всех: хоть ты китаец в пятнадцатом поколении, хоть ты блогер из сибирской глубинки, застрявший в Поднебесной по воле эпидемии.

Некоторые факты мы можем прочесть, даже не зная китайского. Это приложение человека, который 1 марта в 19:53 сел в автобус М233. Фото: Юрий ГРЯЗНОВ.

Приложение похоже на паспорт. Там и имя-фамилия, и дата рождения, а вместе с ними - история передвижений. Побывал на вокзале - приложение запомнило, сел в автобус - телефон зафиксировал, зашел в торговый центр - отметился. И даже выходы из дома регистрируются. А весь маршрут отправляется на сервер.

Таким образом можно контролировать, чтобы люди понапрасну не разгуливали по улицам. А также - фиксировать, кто и когда контактировал с незнакомцами.

Так выглядит приложение.Фото: Дарья АСЛАМОВА

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