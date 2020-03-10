2020-03-10T06:25:46+03:00
Клиника года Новосибирск

Номинация «Доктор года - 2020»: Романовская Татьяна Владимировна

Пластический хирург Центра Эстетической Медицины UMG, кандидат медицинских наук
Поделиться:
Романовская Татьяна Владимировна, пластический хирург Центра Эстетической Медицины UMG, кандидат медицинских наук.Романовская Татьяна Владимировна, пластический хирург Центра Эстетической Медицины UMG, кандидат медицинских наук.
Изменить размер текста:

Номинация «Доктор года - 2020»: «За достижения в области индустрии красоты».

Романовская Татьяна Владимировна, пластический хирург, кандидат медицинских наук, ученая степень MD & PhD (США)

В 1998 г. окончила Кемеровскую государственную медицинскую академию.

В 1998-2000 гг успешно прошла клиническую ординатуру по специальности «пластическая хирургия и косметология». Работает пластическим хирургом в Центре эстетической медицины UMG.

Защитила кандидатскую диссертацию в 2002 г.

В 2006-2015 гг. прошла обучение и стажировку в Georgia State University (Атланта, Джорджия, США).

В 2012 году подтвердила ученую степень в США в соответствии с Doctor of Medicine (MD) & Doctor of Philosophy in biomedical sciences (PhD).

Татьяна Владимировна разработала ряд авторских методик.

Выполняет операции груди любой степени сложности от увеличения молочных желёз, подтяжки груди, редукционной маммопластики до непростых реконструктивных операций. Татьяна Владимировна является признанным специалистом мирового уровня по работе с лицом. Авторская методика комплексной подтяжки лица и шеи «Голливудский фейслифтинг» обеспечивает эффективную и долгосрочную подтяжку лица. Методика Татьяны Владимировны была сформирована после длительных совместных практик с ведущими мировыми пластическими хирургами, такими как: Эндрю Джаконо, Тимати Мартин, Марк Каднер, Даниэл Бекер, Брайн Мендельсон, Сэм Хамра и другие. Преимущества такого подхода - длительность эффекта в 10-15 лет, вместо 2-5 лет, которую дают стандартные методики. Татьяна Владимировна постоянно совершенствуется, выводя свои работы на более высокий уровень, ежегодно практикуя с лучшими хирургами мира и США.

ПРОГОЛОСОВАТЬ

ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Номинация «Доктор года - 2020»: Холтобин Денис Петрович
Заведующий урологической клиникой Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя», врач-уролог, хирург, онколог, к.м.н. член Европейской ассоциации урологов, Российского общества урологов, Российского общества онкоурологов
Новости 24
Поиграем в догонялки: белочки из зоопарка позабавили соцсети
«Мы косточку срастили»: жертва барабинского стрелка отсудил полмиллиона у колледжа
Пытались вытащить внедорожники: на трамвайных рельсах в Кировском районе застряло такси
Забил кочергой: двое приятелей подрались, когда отмечали 8 марта
Рухнет в любой момент: над трассой в Академгородке болтается опасный знак
«Водителей увезли на скорой: из-за аварии на трассе под Новосибирском образовалась пробка
«Бабки есть?»: охранники не пустили новосибирца в бар и заявили, что «передумали»
Страшная авария под Новосибирском: один человек погиб, шестеро пострадали
«Она почти невесомая»: волонтеры ищут хозяев кошке Пушинке
Школьница, которую обвиняют в убийстве кота Моти, пойдет под суд
«Настроение испорчено»: сибиряка подставили с доставкой цветов на 8 марта
Стало известно, почему прилет рейса «Москва-Новосибирск» задержался на 3 часа
Хотел проехать на желтый: три иномарки столкнулись в центре Новосибирска
«Мы транслировали то, что чувствовали»: в Новосибирске открылась провокационная выставка
Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет настоящая весна
Во время коронавируса китайцы ищут нелегальных моделей из России
Красивых девушек из колонии отпустили домой на праздники
Огромный и добрый: новосибирцы спасли заблудившегося сенбернара
Сибиряков возмутил передвижной пункт с флюорографией во дворе
Ветерану удалось вернуть 170 тысяч рублей за несделанный ремонт дома