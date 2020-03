Номинация «Доктор года - 2020»: Романовская Татьяна Владимировна

Номинация «Доктор года - 2020»: «За достижения в области индустрии красоты».

Романовская Татьяна Владимировна, пластический хирург, кандидат медицинских наук, ученая степень MD & PhD (США)

В 1998 г. окончила Кемеровскую государственную медицинскую академию.

В 1998-2000 гг успешно прошла клиническую ординатуру по специальности «пластическая хирургия и косметология». Работает пластическим хирургом в Центре эстетической медицины UMG.

Защитила кандидатскую диссертацию в 2002 г.

В 2006-2015 гг. прошла обучение и стажировку в Georgia State University (Атланта, Джорджия, США).

В 2012 году подтвердила ученую степень в США в соответствии с Doctor of Medicine (MD) & Doctor of Philosophy in biomedical sciences (PhD).

Татьяна Владимировна разработала ряд авторских методик.

Выполняет операции груди любой степени сложности от увеличения молочных желёз, подтяжки груди, редукционной маммопластики до непростых реконструктивных операций. Татьяна Владимировна является признанным специалистом мирового уровня по работе с лицом. Авторская методика комплексной подтяжки лица и шеи «Голливудский фейслифтинг» обеспечивает эффективную и долгосрочную подтяжку лица. Методика Татьяны Владимировны была сформирована после длительных совместных практик с ведущими мировыми пластическими хирургами, такими как: Эндрю Джаконо, Тимати Мартин, Марк Каднер, Даниэл Бекер, Брайн Мендельсон, Сэм Хамра и другие. Преимущества такого подхода - длительность эффекта в 10-15 лет, вместо 2-5 лет, которую дают стандартные методики. Татьяна Владимировна постоянно совершенствуется, выводя свои работы на более высокий уровень, ежегодно практикуя с лучшими хирургами мира и США.

